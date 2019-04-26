بدء تسليم وحدات سكن مصر للحاجزين بمدينة أكتوبر الجديده يناير المقبل

كتب أحمد حسن

قال المهندس مجدى يوسف، رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، أن نسبة تنفيذ مشروع سكن مصر بالمدينة وصلت لـ76%، لافتا إلى أنه يتم تنفيذ 4200 وحدة سكنية، بمساحات 115 متر.

وأضاف المهندس مجدى يوسف، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أنه من المقرر الانتهاء من كافة العمارات بالمشروع قبل 30 يونيو المقبل، على أن يتم الانتهاء من أعمال تنسيق الموقع العام واستلام العمارات من شركات المقاولات فى موعد أقصاه 30 ديسمبر المقبل.

وأوضح أنه من المتوقع أن يتم تسليم الوحدات للحاجزين يناير المقبل، مشيرا إلى ان طرح الوحدات المتبقية للحجز خلال شهرين من الآن.

وكان المهندس مجدي يوسف، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة، قد أكد أنه تم طرح 4950 قطعة إسكان مميز نظام أرضي ودورين على المستثمرين، بمنطقة شمال المطار، تم إجراء قرعة عليها، خُصص منها 3232 قطعة فقط للمواطنين.

وأوضح أنه جار الانتهاء من تصميم المرافق الخاصة بقطع الاراضى، وسيتم طرحها على الشركات الاستشارية المتخصصة لإنهاء تصميمها، ومتوقع ترفيقها في نهاية 2019م .

وأشار الي أن مساحاتها تتراوح ما بين 360م2 و 1042م2 ، لافتا اليأنه تم طرح 752 قطعة أرض بالمجاورة الأولى بمساحات تصل مابين 390م2 و 690م2 ، وقد تم تخصيصها بالكامل.

وأضاف : تم طرح 721 قطعة أرض بالمجاورة الثانية وقد تم تخصيصها بالكامل، والتي تتراوح مساحاتها بين 360م2 و 1042م2 ، لافتا الي انه تم طرح 638 قطعة أرض بمساحات تتراوح ما بين 540م2 و 850م2 بالمجاورة الثالثة، وقد تم تخصيصها بالكامل، إضافة إلى أنه تم طرح عدد 303 قطع أراض بمساحات ما بين 460م2 -850م2 تم تخصيصها بالكامل بالمجاورة الرابعة.