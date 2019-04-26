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خالد صلاح
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اليورو يحوم قرب أدنى مستوى فى 22 شهرا مع ترقب السوق لبيانات أمريكية

الجمعة، 26 أبريل 2019 11:02 ص
اليورو يحوم قرب أدنى مستوى فى 22 شهرا مع ترقب السوق لبيانات أمريكية اليورو
لندن – رويترز
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يحوم اليورو قرب أدنى مستوى فى 22 شهراً اليوم الجمعة، فى الوقت الذى يترقب فيه متعاملون ليروا ما إذا كانت بيانات الناتج المحلى الأمريكى المقرر صدورها فى وقت لاحق اليوم ستعزز إشارات على قوة الاقتصاد وتدفع الدولار للارتفاع إلى مستوى أعلى.
 
وتراجع مؤشر الدولار، الذى يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات منافسة، إلى 98.101 بعد أن ارتفع إلى 98.322 أمس الخميس وهو أعلى مستوياته منذ مايو 2017، وزاد اليورو 0.1 % إلى 1.1140 دولار.
 
وزادت طلبات الشراء الجديدة للسلع الرأسمالية الأمريكية بأكبر قدر فى ثمانية أشهر فى مارس، يأتى ذلك بعد بيانات أخرى أمريكية صادرة فى الآونة الأخيرة هدأت المخاوف بشأن تباطؤ حاد فى أكبر اقتصاد فى العالم.
 
ومن المتوقع أن تُظهر بيانات الناتج المحلى الإجمالى المقرر صدورها بحلول الساعة 1230 بتوقيت جرينتش، نمو الاقتصاد الأمريكى 2% على أساس سنوى فى الربع الأول.
 
ولم يسجل الين تغيرا يذكر اليوم عند 111.63 ين للدولار بعد أن تراجع 0.5 % فى تعاملات الأسواق الخارجية، وارتفع الدولار الأسترالى 0.2 % إلى 0.7027 دولار أمريكي.
 
وخسر الدولار الأسترالى نحو 2% هذا الأسبوع، ليبلغ أدنى مستوى فى 4 أشهر فى الوقت الذى عززت فيه بيانات ضعيفة للتضخم المحلى احتمالات خفض بنك الاحتياطى الأسترالى لأسعار الفائدة.
 
وزاد الدولار النيوزيلندى 0.3 % إلى 0.6647 دولار أمريكي.
 
وعاود الجنيه الاسترلينى الارتفاع فوق 1.29 دولار بعد أن تضرر هذا الأسبوع بفعل قوة الدولار ومخاوف بشأن محادثات الخروج من الاتحاد الأوروبى بين حزب المحافظين الحاكم وحزب العمال المعارض.
 

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