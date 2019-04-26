video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 26 أبريل 2019 07:44 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

النقابة العامة: عمال القومية للأسمنت حصلوا على حقوقهم بدون تفرقة

الجمعة، 26 أبريل 2019 07:00 ص
النقابة العامة: عمال القومية للأسمنت حصلوا على حقوقهم بدون تفرقة عبد المنعم الجمل رئيس النقابة العامة لعاملين بالبناء والأخشاب
كتب عبد الحليم سالم
إضافة تعليق

كشف عبد المنعم الجمل ، عضو مجلس إدارة القابضة للتشييد والتعمير رئيس النقابة العامة لعاملين بالبناء والأخشاب أن النقابة العامة بذلت مجهودات كبيرة من أجل التوصل لحل لإنهاء الخلاف بين الشركة القومية للاسمنت وبين العاملين بالشركة القومية للأسمنت التى يجرى تصفيتها.

وقال الجمل لـ" اليوم السابع" إنه تم رفع قيمة التعويضات المقدمة من الشركة القابضة ، والتى كانت تتراوح من 35 ألف 50 ألف جنيه لكل عامل إلى مبالغ تتراوح من 200 ألف جنيه إلى 590 ألف جنيه.

وأشار إن  تحديد مبلغ 200 ألف جنيه كحد أدنى لمن تتراوح مدة خدمته من 7 الى 10 سنوات مكسبا كبيرا للعمال وجاء بعد ضغوط كبيرة من النقابة  ، لافتا انه تم الاتفاق على تحديد مبلغ 14 الف جنيه تعويضا عن كل عامل لجميع العاملين ووفق سنوات الخدمة وبذلك يكون بابا التعويضات اغلق تماما ويتبقى الصرف فقط للعاملين من الشركة القابضة للصناعات الكيماوية .

وقال عبد المنعم الجمل، إن النقابة العامة لم تجامل العاملين الكبار كما يتردد ، بل وقفت مع جميع العاملين الذين حصلوا على كافة حقوقهم هذا بغض النظر عن اختلافنا من الأساس مع مسألة تصفية الشركة حيث كانت رغبتنا فى استمرارها بدليل أن العام الماضى كل شركات الاسمنت حققت أرباحا معقولة.

وكان صغار العاملين بالشركة القومية للاسمنت احتجوا على حصولهم فقط على 200 الف جنيه تعويضات ، معتبرين ان منح كبار العاملين 590 ألف جنيه مجاملة لهم وطالبوا بتدخل هشام توفيق وزير قطاع الأعمال ، باعتبار انهم سيحصلون على التعويضات ويجلسون فى بيوتهم بلا عمل فى الوقت الذى يتداول القضاء الادارى دعوى قضائية لوقف التصفية .


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

القابضة الكيماوية: صغار العاملين بالقومية للأسمنت حصلوا على ضعف مستحقاتهم

القابضة الكيماوية: 624 مليون جنيه قيمة أسهم القومية للأسمنت فى شركات أخرى

عمال القومية للاسمنت

عبد المنعم الجمل

تصفية القومية للاسمنت

تعويضات القومية للاسمنت

القابضة الكيماوية

نقابة البناء والاخشاب




لا تفوتك
بعد نفاذ التعديلات الدستورية.. تعرف على 5 مهام أساسية لمجلس الشيوخ المرتقب

بعد نفاذ التعديلات الدستورية.. تعرف على 5 مهام أساسية لمجلس الشيوخ المرتقب

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

شاهد قبلة على جبر لعروسه بعد "الزفة المودرن"

شاهد قبلة على جبر لعروسه بعد "الزفة المودرن"

بالتزامن مع زيارة الرئيس للصين.. 10 معلومات عن مبادرة "الحزام والطريق"

بالتزامن مع زيارة الرئيس للصين.. 10 معلومات عن مبادرة "الحزام والطريق"

خطايا الجماعة الإرهابية بقبضة القانون.. اصطفاف المصريين فى الاستفتاء أصاب الإخوان بالجنون.. قانون مكافحة الإرهاب والجرائم الإلكترونية جاهز لمعاقبتهم.. وخبراء أمنيون: تغيرات فى خطة أنصارهم للهروب من العقاب

خطايا الجماعة الإرهابية بقبضة القانون.. اصطفاف المصريين فى الاستفتاء أصاب الإخوان بالجنون.. قانون مكافحة الإرهاب والجرائم الإلكترونية جاهز لمعاقبتهم.. وخبراء أمنيون: تغيرات فى خطة أنصارهم للهروب من العقاب

"فى قلب مصر".. سيناء على موعد مع تنمية متكاملة فى 2022.. ضخ استثمارات لشبه الجزيرة بقيمة 275 مليار جنيه.. 4 أنفاق تُقرب الطريق لكنوز "مدينة الفيروز".. ومشروعات تنموية تغير صحراء "أرض المعارك" من التهجير للتعمير

"فى قلب مصر".. سيناء على موعد مع تنمية متكاملة فى 2022.. ضخ استثمارات لشبه الجزيرة بقيمة 275 مليار جنيه.. 4 أنفاق تُقرب الطريق لكنوز "مدينة الفيروز".. ومشروعات تنموية تغير صحراء "أرض المعارك" من التهجير للتعمير

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة