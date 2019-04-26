النقابة العامة: عمال القومية للأسمنت حصلوا على حقوقهم بدون تفرقة

كتب عبد الحليم سالم

كشف عبد المنعم الجمل ، عضو مجلس إدارة القابضة للتشييد والتعمير رئيس النقابة العامة لعاملين بالبناء والأخشاب أن النقابة العامة بذلت مجهودات كبيرة من أجل التوصل لحل لإنهاء الخلاف بين الشركة القومية للاسمنت وبين العاملين بالشركة القومية للأسمنت التى يجرى تصفيتها.

وقال الجمل لـ" اليوم السابع" إنه تم رفع قيمة التعويضات المقدمة من الشركة القابضة ، والتى كانت تتراوح من 35 ألف 50 ألف جنيه لكل عامل إلى مبالغ تتراوح من 200 ألف جنيه إلى 590 ألف جنيه.

وأشار إن تحديد مبلغ 200 ألف جنيه كحد أدنى لمن تتراوح مدة خدمته من 7 الى 10 سنوات مكسبا كبيرا للعمال وجاء بعد ضغوط كبيرة من النقابة ، لافتا انه تم الاتفاق على تحديد مبلغ 14 الف جنيه تعويضا عن كل عامل لجميع العاملين ووفق سنوات الخدمة وبذلك يكون بابا التعويضات اغلق تماما ويتبقى الصرف فقط للعاملين من الشركة القابضة للصناعات الكيماوية .

وقال عبد المنعم الجمل، إن النقابة العامة لم تجامل العاملين الكبار كما يتردد ، بل وقفت مع جميع العاملين الذين حصلوا على كافة حقوقهم هذا بغض النظر عن اختلافنا من الأساس مع مسألة تصفية الشركة حيث كانت رغبتنا فى استمرارها بدليل أن العام الماضى كل شركات الاسمنت حققت أرباحا معقولة.

وكان صغار العاملين بالشركة القومية للاسمنت احتجوا على حصولهم فقط على 200 الف جنيه تعويضات ، معتبرين ان منح كبار العاملين 590 ألف جنيه مجاملة لهم وطالبوا بتدخل هشام توفيق وزير قطاع الأعمال ، باعتبار انهم سيحصلون على التعويضات ويجلسون فى بيوتهم بلا عمل فى الوقت الذى يتداول القضاء الادارى دعوى قضائية لوقف التصفية .