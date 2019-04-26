المعمل الجنائى: طفلة الغرفة المهجورة بالهرم تعرضت للتعذيب والتوثيق بالحبال

كتب بهجت أبو ضيف

كشفت معاينة المعمل الجنائى فى حادث العثور على جثة طفلة ملقاة بمنطقة مهجورة بالهرم، وجود آثار توثيق بالحبال بجسدها، بالإضافة إلى جروح وكدمات بأنحاء جسدها.

كما كشفت المعاينة أن موقع العثور على الجثة عبارة عن غرفة غير مكتملة البناء، بدون سقف بمنطقة مهجورة بطريق أبو الهول بالهرم، وتم رفع البصمات من موقع الحادث، تمهيدا لتقديم تقرير للنيابة العامة للاستناد إليه فى التحقيقات.

وتم الكشف عن الجريمة، بتلقى قسم شرطة الهرم بلاغا يفيد العثور على جثة طفلة ملقاة بمنطقة مهجورة تابعة لدائرة القسم.

وانتقل رجال المباحث بإشراف المقدم محمد الصغير رئيس مباحث الهرم، إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة طفلة بها آثار كدمات، وتم نقلها إلى المشرحة.

وحرر محضر بالواقعة، وجارى تكثيف التحريات لكشف هوية مرتكب الجريمة، وتولت النيابة التحقيق.