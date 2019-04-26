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المصرية للجملة تفتح منافذها اليوم بالوجه القبلى لطرح السلع ومنتجات رمضان

الجمعة، 26 أبريل 2019 04:00 ص
المصرية للجملة تفتح منافذها اليوم بالوجه القبلى لطرح السلع ومنتجات رمضان الدكتور محمد عاطف رئيس الشركة المصرية لتجارة الجملة
كتب مدحت وهبة
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أكد الدكتور محمد عاطف، رئيس الشركة المصرية لتجارة الجملة، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، فتح منافذ وفروع الشركة اليوم الجمعة، بمحافظات الوجه القبلى لاستمرار طرح السلع للمواطنين، وكذلك منتجات رمضان واللحوم والدواجن بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى .

 

وأضاف الدكتور محمد عاطف، رئيس الشركة المصرية لتجارة الجملة لـ"اليوم السابع"، أن الشركة تشارك فى العديد من فروع معرض "سوبر ماركت أهلا رمضان" فى مدينة نصر وكافة محافظات الوجه القبلى لطرح السلع للمواطنين، كما تقوم الشركة القابضة للصناعات الغذائية برئاسة اللواء أحمد حسنين بتوفير المنتجات للشركات التابعة .

 

وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قد أكد ارتفاع عدد معارض وشوادر سوبر ماركت أهلا رمضان بالمحافظات المختلفة هذا العام مقارنة بالعام الماضى، لافتًا إلى أن عدد فروع المعارض والشوادر سواء الثابتة أو المتحركة من خلال السيارات المتنقلة فى كافة المحافظات يتجاوز 1400 فرع بجانب مشاركة كافة السلاسل التجارية الكبرى من خلال تخصيص جناح كفرع بالمعرض وبنفس مبادرات تخفيضات الأسعار.

 


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