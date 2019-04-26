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المجلس التصديرى: دعوة مصر لموافاة الاتحاد الأوروبى بتشريعات استيراد مخلفات البلاستيك

الجمعة، 26 أبريل 2019 12:09 م
المجلس التصديرى: دعوة مصر لموافاة الاتحاد الأوروبى بتشريعات استيراد مخلفات البلاستيك خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية
كتب إسلام سعيد
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دعا المكتب التجارى المصرى فى بروكسل برئاسة الوزير المفوض التجارى يحيى الواثق بالله قطاع الاتفاقيات التجارية، للتواصل مع شركتى Ramboll و mllieu الأوروبيتين والمكلفتان من قبل الإدارة العامة للتجارة بالمفوضية الأوروبية للتواصل مع الدول المعنية باستيراد مخلفات البلاستيك من الاتحاد الأوروبى، وذلك لموافاتها بالنماذج الخاصة بتشريعات استيراد النفايات فى مصر، وذلك لأخذه فى الاعتبار عند تعديل المفوضية الأوروبية لتشريعها الخاص بتصدير النفايات، بحسب بيان للمجلس التصديرى للصناعات الكيماوية.
 
 
كان المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة برئاسة خالد أبو المكارم، قد تلقى مذكرة  من المكتب التجارى فى بروكسل يشير فيه إلى تكليف الإدارة العامة للتجارة بالمفوضية الأوروبية ببروكسل لمكتب استشارى وذلك لتعديل قوائم النفايات فى التشريع الأوروبى. 
 
 
من جانبه طالب  المجلس التصديرى للكيماويات،  قطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة الصناعة  والتجارة  بسرعة الرد على الشركة الاستشارية مع استيفاء النماذج المرسلة من الشركة، وذلك لتعديل قائمة النفايات بما يتوافق مع قرار وزير الصناعة والتجارة والذى يسمح باستيراد كافة مخلفات البلاستيك مع إلغاء البند 55 من قائمة المخلفات الخطرة الملحقة بالقرار 165 لسنة 2002، وذلك برفع مخلفات البلاستيك من القائمة A التى تحظر تصديره إلى مصر مع إضافته للقائمتان bوc والتى تسمح بالتصدير إلى مصر بتطبيق اشتراطات الاستيراد حسب بلد الاستيراد.
 
وكان المكتب التجارى فى بروكسل قد خاطب قطاع الاتفاقيات التجارية برغبة الاتحاد الأوروبى فى التواصل مع الدول المهتمة بتعديل القوائم الخاصة بهم واستيفاء النموذج الخاص بموقف مصر تجاه استيراد مختلف أنواع النفايات.
 
وأكد المكتب، أنه فى حال تأخر رد الجانب المصرى وعدم استيفائه للنماذج ستقوم المفوضية الأوروبية بتعديل التشريع الخاص بتصدير النفايات من الاتحاد الأوروبى لسائر دول العالم دون إدراج التعديل  الخاص بمصر.
 
 

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