المبعوث الروسى لسوريا: مشاورات أستانا ركزت على إطلاق اللجنة الدستورية السورية

أستانا /أ ش أ/

أكد المبعوث الخاص للرئيس الروسى إلى سوريا ألكسندر لافرينتييف، الخميس، أن جولة المشاورات فى إطار أستانا حول سوريا ركزت على إطلاق اللجنة الدستورية السورية، مشيرا إلى أن العمل مستمر.

وقال لافرينتييف - فى تصريح أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - "إن من بين المسائل التى طرحت للنقاش فى إطار (أستانا) دراسة الوضع فى سوريا قبل كل شيء ومسائل تشكيل وإطلاق اللجنة الدستورية التى تتصدر اهتمامنا وتعتبر أولوية بالنسبة لنا، وكذلك مسائل عودة اللاجئين إلى سوريا وإعادة إعمار البلاد بعد النزاع وتقديم المساعدة للشعب السورى فى إعادة الإعمار".

وأشار إلى أن العمل على تشكيل اللجنة الدستورية مستمر، وستجرى مشاورات فى إطار ثلاثى مع المبعوث الأممى الخاص إلى سوريا جير بيدرسن، بهدف التوصل لاتفاق بشأن مختلف النقاط المتعلقة بتشكيل اللجنة الدستورية.

وأكد أن جميع الأطراف المشاركة فى عملية (أستانا) تبذل كل ما فى وسعها للمساهمة فى إحراز التقدم فى التسوية السورية.