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القوات العراقية تنجح فى القضاء على عدد من الإرهابيين وتدمير أنفاق فى كركوك

الجمعة، 26 أبريل 2019 06:33 ص
القوات العراقية تنجح فى القضاء على عدد من الإرهابيين وتدمير أنفاق فى كركوك عناصر من الجيش العراقى
بغداد أ ش أ
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أكد المتحدث باسم قيادة جهاز مكافحة الإرهاب العراقية صباح النعمان، الخميس، أن العملية الأمنية التى انطلقت فى "وادى الشاي" جنوب محافظة كركوك، نجحت فى تدمير العديد من الأنفاق فى تلك المنطقة، وقتل عدد من الإرهابيين.

وقال النعمان - فى تصريح أوردته قناة (الإخبارية) العراقية - إن وادى الشاى يعتبر امتدادا لسلسة جبال حمرين، وتقع جنوب غرب كركوك تقريبا، وقد بدأ جهاز مكافحة الإرهاب عملية فى تلك المنطقة، مضيفا أن العملية جاءت بالتنسيق مع طيران التحالف الدولي، وكذلك طيران الجيش العراقي.

وأشار إلى أن العملية نجحت حتى الآن فى تدمير العديد من الأنفاق فى تلك المنطقة، وقتل عدد من الإرهابيين، ولا تزال العملية مستمرة.

وكانت خلية الإعلام الأمنى العراقية قد صرحت - فى وقت سابق - أن القوات العراقية بالتنسيق مع التحالف الدولى تواصل مطاردتها للإرهابيين فى كافة الأراضى للقضاء عليهم.

 


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