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القابضة الكيماوية تدرس 3 عروض من أوروبا واليابان والصين لتطوير النقل والهندسة

الجمعة، 26 أبريل 2019 01:01 ص
القابضة الكيماوية تدرس 3 عروض من أوروبا واليابان والصين لتطوير النقل والهندسة عماد حمدى رئيس نقابة الكيماويات
كتب عبد الحليم سالم
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كشف عماد حمدى، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، رئيس نقابة الكيماويات، إنه تم تشكيل لجنة فى الشركة القابضة للصناعات الكيماوية برئاسة المهندس أسامه المهدى نائب رئيس القابضة للشؤن الفنية وعضويتى وعضوية المهندس شريف عبد الله رئيس شركة النقل والهندسة لدراسة عروض تطوير وإنشاء مصنع جديد بشراكة عالمية مع شركة النقل والهندسة التابعة للقابضة والمتخصصة فى صناعة الإطارات .

وقال عماد حمدى لـ"اليوم السابع"، إن هناك عروض من الصين ، ومن الإمارات واليابان يجرى دراستها لإنشاء مصنع إطارات جديد فى مدينة العامرية على مساحة 180 ألف متر، خاصة أن مصر تستورد سنويا إطارات بما قيمته نحو 24 مليار جنيه.

وأوضح أن شركة النقل والهندسة تمتلك خبرات فنية تؤهلها لتلك الشراكة ،بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد المصرى واتخاذ المصنع الجديد نواه للتصدير لمختلف دول العالم، بما تملكه مصر من اتفاقيات دولية تجارية خاصة مع افريقيا وأوروبا ، موضحا انه بمجرد استقرار اللجنة على أفضل العروض سيتم رفع التقرير للمجاسب عماد الدين مصطفى ، رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية لاتخاذ اللازم .

كان وزير قطاع الأعمال هشام توفيق كشف فى تصريح له أن هناك مفاوضات مع شركة بريللى الأوروبية للمشاركة فى إنشاء المصنع الجديد فى العامرية.


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