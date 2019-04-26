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"العقارات" تتصدر ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة خلال الأسبوع الماضى

الجمعة، 26 أبريل 2019 08:20 م
"العقارات" تتصدر ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة خلال الأسبوع الماضى البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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تصدر قطاع العقارات ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، من حيث قيمة التداول خلال جلسات الأسبوع الماضى شامل الصفقات، وبلغ 51.7 مليون ورقة بقيمة 269.9 مليون جنيه، وجاء قطاع الخدمات المالية ثانى القطاعات نشاطًا، بحجم تداول بلغ 40.1 مليون ورقة، بقيمة 245.5 مليون جنيه. 
  
فيما احتل قطاع البنوك الترتيب الثالث، بحجم تداول بلغ 3.4 مليون ورقة بقيمة 195.1 مليون جنيه، تلاه قطاع الاتصالات بحجم تداول 86.5 مليون ورقة بقيمة 108.9 مليون جنيه، ثم قطاع الأغذية والمشروبات بحجم تداول بلغ 13.9 مليون ورقة بقيمة 102.1 مليون جنيه.
 
وفى المركز السادس حل قطاع المنتجات المنزلية والشخصية بحجم تداول بلغ 15 مليون ورقة منفذة بقيمة 97.2 مليون جنيه، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بحجم تداول بلغ 16.1 مليون ورقة منفذة بقيمة 91.1 مليون جنيه، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بحجم تداول بلغ 6.1 مليون ورقة منفذة بقيمة 87.3 مليون جنيه، ثم قطاع السياحة والترفيه بحجم تداول 18.9 مليون ورقة منفذة بقيمة 76.2 مليون جنيه، ثم قطاع الموارد الأساسية بحجم تداول بلغ 8 ملايين ورقة منفذة بقيمة 57.7 مليون جنيه.
 
وحل قطاعا التكنولوجيا والمرافق فى المركزين الأخيرين على التوالى، حيث بلغ حجم تداول الأول 92.3 ألف ورقة منفذة بقيمة 1.5 مليون جنيه، الثانى بحجم تداول 11.4 ألف ورقة بقيمة  844 ألف جنيه.
 
يذكر أن جلسات البورصة المصرية، اقتصرت على 4 جلسات فقط، وذلك بسبب عطلة اليوم الخميس بمناسبة عيد تحرير سيناء.
 

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"العقارات" تتصدر ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة خلال الأسبوع الماضى

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