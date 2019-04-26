العثور على جثة متسول بحديقة ميدان الرماية فى الهرم

كتب بهجت أبو ضيف

فارق متسول الحياة اليوم الجمعة، أثناء تواجده بميدان الرماية بالهرم، وتم العثور على جثته وسط الحديقة الخاصة بالميدان، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقى قسم شرطة الهرم بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص بميدان الرماية، فانتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وبإجراء التحريات تبين أن الجثة لمتسول ملقاة وسط الحديقة الخاصة بميدان الرماية.

وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وأخطرت النيابة للتحقيق.