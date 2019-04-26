الصين تحتل المرتبة الأولى عالميًا فى التصدير بـ 2.5 ترليون دولار خلال 2018

كتب – إسلام سعيد

قال تقرير حديث صادر عن الهيئة العامة لتنمية الصادرات، إن الصين تعد أكبر دولة مصدرة على مستوى العالم بـ 2.5 ترليون دولار، بنسبة 13.1 من إجمالى صادرات العالم خلال عام 2018، تلتها الولايات المتحدة الأمريكية بصادرات 1.6 ترلون دولار بما نسبته 8.7% من صادرات العالم، ثم ألمانيا بـ 1.5 ترليون دولار.

وأضاف التقرير – الذي حصل اليوم السابع عليه – أن اليابان تحتل المرتبة الثالثة بين الدول المصدرة بما قيمته 738.1 مليار دولار بنسبة 3.9 % من إجمالى صادرات العالم، ثم هولندا بـ 723.3 مليار دولار بنسبة 3.2 %، ثم كوريا الجنوبية بـ 605.1 مليار دولار بنسبة 3.2 %.

وكشف التقرير أن هونج كونج تصدر بـ 569.1 مليار دولار وفرنسا 568.4 مليار دولار وكلاهما بنسبة 3 % من إجمالى صادرات العالم خلال 2018، وجاءت إيطاليا فى المركز الثامن بـ 546.9 مليار دولار لتستحوذ على 2.9 من صادرات العالم وأخيرا انجلترا تصدر بـ 487.1 مليار دولار لحقق 2.6 % من إجمالى الصادرات.

وقالت الهيئة، إنها تسعى إلى مشاركة المجتمع التصديري في التعرف على المستجدات ذات الصلة في الساحة العالمية والمحلية، من خلال إعداد النشرات الاسترشادية عن المؤشرات الإقتصادية والتجارية ووضع مصر في أهم التقارير العالمية.