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"الشعب قال نعم للسيسى" تريند على تويتر.. ومغردون: طور البنية التحتية والتعليم والصحة

الجمعة، 26 أبريل 2019 08:21 م
"الشعب قال نعم للسيسى" تريند على تويتر.. ومغردون: طور البنية التحتية والتعليم والصحة الرئيس السيسى
كتب هيثم سلامة
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شارك هاشتاج "الشعب قال نعم للسيسى" قائمة الأكثر تداولا على تويتر، وعبر المغردون من خلاله عن ما شاهدوه من إنجازات، من حيث توفير وحدات سكنية وتطوير للبنية التحتية والتعليم والصحة، والتصدى للإرهاب.

الشعب قال نعم للسيسى ترند على تويتر
الشعب قال نعم للسيسى ترند على تويتر

تنوعت التعليقات عبر الهاشتاج، وغردت ندى قائلة:"الرئيس السيسى رجل جرئ وطنى يحب مصر أكثر من روحه تعدى كل الخطوط الحمراء بالنسبة للغرب بدءاً من تنويع مصادر السلاح وتطوير البنيه التحتية والتعليم والصحة إلى أخره وهذا ما لم يعتاد عليه الغرب من أى رئيس مصري..الله يحميه ويحفظه".

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وعبر خالد، عن رؤيته قائلاً:"طبعاً كلنا مع السيسى مهما كان الثمن دا من جاور السعيد يسعد عشان كده كلنا مع السيسى أما حمدين والبرادعى وإخوان الشياطين يبعد يروح بعيد عننا إحنا ناقصين قرف".

 
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من جانب آخر، قال عادل محمد :"اللى ميعرفش من هو رئيس مصر.. رئيس شيد فى أربعة سنوات مليون و 700 ألف وحدة سكنية سترت جدرانها بفضل الله تعالى..تسعة ملايين مواطن من شعب مصر" وفى نفس الإطار غردت علياء حسام:"أضخم سفينة ركاب عبرت قناة السويس وتدفع مليون دولار لكل واحد بيقول ايه لازمتها القناة الجديدة هو نفسه عارف إن تركيا عايزه تعمل قناة والصين وروسيا ولو مبقاش ليك تنافسية مش هيكون ليك لازمة وإن القناة اتعملت بفلوس مصرية وهى أساس لتطوير منطقة القناة".

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