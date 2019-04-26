الرئيس الفلسطيني يهنئ الرئيس السيسي بذكرى تحرير سيناء

رام الله ) أ.ش.أ)

هنأ رئيس دولة فلسطين محمود عباس، الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة احتفال بالذكرى السابعة والثلاثين لتحرير سيناء.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن الرئيس عباس قوله في البرقية "باسم دولة فلسطين وشعبها وباسمي شخصيا يسعدنا أن نتوجه لفخامتكم بأحر التهاني الأخوية بمناسبة احتفالكم بالذكرى السابعة والثلاثين لتحرير سيناء، معربين عن تقديرنا العالي للتضحيات الجسام التي قدمها جيش مصر وشعبها العظيم في سبيل استعادة أرضه وترابه الوطني، مدافعا عن قضايا أمتنا العادلة وفي مقدمتها قضية فلسطين".

وأضاف الرئيس الفلسطيني -في برقية التهنئة- "اعتزازنا العميق بالعلاقات الأخوية الوطيدة التي تربط شعبينا وبلدينا الشقيقين وحرصنا على مواصلة تعزيز سبل التعاون المشترك لما فيه خير شعبينا وبلدينا".