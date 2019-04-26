video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 26 أبريل 2019 09:25 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الرئيس الفلسطيني يهنئ الرئيس السيسي بذكرى تحرير سيناء

الجمعة، 26 أبريل 2019 08:00 م
الرئيس الفلسطيني يهنئ الرئيس السيسي بذكرى تحرير سيناء محمود عباس
رام الله ) أ.ش.أ)
إضافة تعليق

هنأ رئيس دولة فلسطين محمود عباس، الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة احتفال بالذكرى السابعة والثلاثين لتحرير سيناء.

 

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن الرئيس عباس قوله في البرقية "باسم دولة فلسطين وشعبها وباسمي شخصيا يسعدنا أن نتوجه لفخامتكم بأحر التهاني الأخوية بمناسبة احتفالكم بالذكرى السابعة والثلاثين لتحرير سيناء، معربين عن تقديرنا العالي للتضحيات الجسام التي قدمها جيش مصر وشعبها العظيم في سبيل استعادة أرضه وترابه الوطني، مدافعا عن قضايا أمتنا العادلة وفي مقدمتها قضية فلسطين".

 

وأضاف الرئيس الفلسطيني -في برقية التهنئة- "اعتزازنا العميق بالعلاقات الأخوية الوطيدة التي تربط شعبينا وبلدينا الشقيقين وحرصنا على مواصلة تعزيز سبل التعاون المشترك لما فيه خير شعبينا وبلدينا".

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. ماراثون رياضى احتفالا بعيد تحرير سيناء بالغربية

فى ذكرى تحرير سيناء.. خبراء أمنيون: أرض الزيتون ارتوت بدماء أبطال الوطن الزكية.. نواب: ملحمة وطنية لحمايتها من الجماعات الإرهابية وإعادة بناءها وتنميتها.. اللواء حسن السيد: ذكرى التحرير ستظل مبعث فخر للمصريين

تحية لأبطال تحرير سيناء.. شريف: والدى أحد أبطال تحرير الوطن أفتخر به كل يوم

الرئيس الفلسطينى

محمود عباس

فلسطين

اخبار فلسطين




لا تفوتك
بعد نفاذ التعديلات الدستورية.. تعرف على 5 مهام أساسية لمجلس الشيوخ المرتقب

بعد نفاذ التعديلات الدستورية.. تعرف على 5 مهام أساسية لمجلس الشيوخ المرتقب

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

شاهد قبلة على جبر لعروسه بعد "الزفة المودرن"

شاهد قبلة على جبر لعروسه بعد "الزفة المودرن"

بالتزامن مع زيارة الرئيس للصين.. 10 معلومات عن مبادرة "الحزام والطريق"

بالتزامن مع زيارة الرئيس للصين.. 10 معلومات عن مبادرة "الحزام والطريق"

خطايا الجماعة الإرهابية بقبضة القانون.. اصطفاف المصريين فى الاستفتاء أصاب الإخوان بالجنون.. قانون مكافحة الإرهاب والجرائم الإلكترونية جاهز لمعاقبتهم.. وخبراء أمنيون: تغيرات فى خطة أنصارهم للهروب من العقاب

خطايا الجماعة الإرهابية بقبضة القانون.. اصطفاف المصريين فى الاستفتاء أصاب الإخوان بالجنون.. قانون مكافحة الإرهاب والجرائم الإلكترونية جاهز لمعاقبتهم.. وخبراء أمنيون: تغيرات فى خطة أنصارهم للهروب من العقاب

"فى قلب مصر".. سيناء على موعد مع تنمية متكاملة فى 2022.. ضخ استثمارات لشبه الجزيرة بقيمة 275 مليار جنيه.. 4 أنفاق تُقرب الطريق لكنوز "مدينة الفيروز".. ومشروعات تنموية تغير صحراء "أرض المعارك" من التهجير للتعمير

"فى قلب مصر".. سيناء على موعد مع تنمية متكاملة فى 2022.. ضخ استثمارات لشبه الجزيرة بقيمة 275 مليار جنيه.. 4 أنفاق تُقرب الطريق لكنوز "مدينة الفيروز".. ومشروعات تنموية تغير صحراء "أرض المعارك" من التهجير للتعمير

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة