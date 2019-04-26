الدولار يفقد 13 قرشاً أمام الجنيه.. ويتراجع لـ17.12 جنيه بالبنك المركزى ‎

فقد سعر الدولار نحو 13 قرشاً أمام الجنيه المصرى منذ مطلع شهر ابريل ليصل إلى مستوى 17.12 جنيه للشراء، 17.22 جنيه للبيع بالبنك المركزى المصرى، وينشر "اليوم السابع" آخر تحديث لسعر الدولار فى عدد من البنوك.
سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى17.12 جنيه للشراء
17.22 جنيه للبيع
سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى17.12 جنيه للشراء
17.22 جنيه للبيع
سعر الدولار فى بنك مصر17.12 جنيه للشراء
17.22 جنيه للبيع
سعر الدولار فى بنك القاهرة17.12 جنيه للشراء
17.22 جنيه للبيع
سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى17.15 جنيه للشراء
17.23 جنيه للبيع
سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib17.10 جنيه للشراء
17.20 جنيه للبيع
سعر الدولار فى بنك الإسكندرية17.20 جنيه للشراء
17.22 جنيه للبيع
سعر الدولار فى بنك عودة17.12 جنيه للشراء
17.22 جنيه للبيع
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