الدولار يفقد 13 قرشاً أمام الجنيه.. ويتراجع لـ17.12 جنيه بالبنك المركزى ‎

كتب هانى الحوتى

فقد سعر الدولار نحو 13 قرشاً أمام الجنيه المصرى منذ مطلع شهر ابريل ليصل إلى مستوى 17.12 جنيه للشراء، 17.22 جنيه للبيع بالبنك المركزى المصرى، وينشر "اليوم السابع" آخر تحديث لسعر الدولار فى عدد من البنوك.



سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى 17.12 جنيه للشراء

17.22 جنيه للبيع



سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 17.12 جنيه للشراء

17.22 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك مصر 17.12 جنيه للشراء

17.22 جنيه للبيع



سعر الدولار فى بنك القاهرة 17.12 جنيه للشراء

17.22 جنيه للبيع



سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى 17.15 جنيه للشراء

17.23 جنيه للبيع



سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib 17.10 جنيه للشراء

17.20 جنيه للبيع



سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 17.20 جنيه للشراء

17.22 جنيه للبيع



سعر الدولار فى بنك عودة 17.12 جنيه للشراء

17.22 جنيه للبيع