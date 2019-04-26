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الخدمات البيطرية : تحصين 2.889 مليون رأس طائر ضد مرض أنفلونزا الطيور

الجمعة، 26 أبريل 2019 03:06 ص
الخدمات البيطرية : تحصين 2.889 مليون رأس طائر ضد مرض أنفلونزا الطيور أنفلوانزا الطيور - أرشيفية
كتب عز النوبى
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 كشف تقرير الادارة المركزية للطب الوقائى بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، أن حملة التحصينات ضد مرض أنفلونزا الطيور والأمراض الوبائية الاخرى والتى قام بها اطباء الطب الوقائى بالهيئة والمحافظات قد اسفرت عن تحصين (936,036) طائر للمزارع وتحصين ( 1,953,827) قطاع الأهالى خلال مارس الماضى.

وأضاف أن الهيئة ممثلة فى الادارة المركزية للطب الوقائى تتولى من جانبها اصدار شهادات الأمان الحيوى للمزارع التى يتم التأكد من مطابقتها لشروط الامان الحيوى وبلغ اجمالى عددا لمزارع التى تم معاينتها (827) مزرعة خلال مارس، و بلغت اجمالى عدد تصاريح نقل الطيور الصادرة من الادارات البيطرية التى تتبع المديريات البيطرية بالمحافظات ( 5,022) تصريح وبلغ اجمالى عدد الطيور المنقولة بين المديريات (3,625,500) طائر عن نفس الفترة.

وأكد تقرير الخدمات البيطرية، أن وزارة تبذل جهودا من أجل النهوض بالثروة الحيوانية و تنمية الثروة الحيوانية والثروة الداجنة عن طريق مكافحة الأمراض المستوطنة والتصدى للأمراض الوافدة، وتنفيذا لتوجيهات وزير الزراعة قامت الهيئة العامة للخدمات البيطرية من خلال الادارة المركزية للطب الوقائى بتنفيذ الاستراتيجية الخاصة بمكافحة مرض أنفلونزا الطيور والتى تهدف الى السيطرة على المرض خاصة خلال فصل الشتاء وذلك من خلال اجراءات التقصى الوبائى النشط الذى يتم فى جميع محافظات الجمهورية وفى أسواق بيع الطيور.


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