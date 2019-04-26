الجارديان: مئات المسلمين يختبئون فى إحدى مدن سريلانكا بعد التفجيرات

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة الجارديان البريطانية، إن مئات المسلمين فى سريلانكا يختبئون فى مدينة نيجوموبو الساحلية مع اشتعال التوترات الطائفية فى أعقاب الهجمات الدامية التى وقعت يوم الأحد واستهدفت كنائس وفنادق أثناء الاحتفال بعيد القيامة.

وأوضحت الصحيفة، أن التفجيرات التى أسفرت عن قتل 359 شخصًا وإصابة 500 آخرين أدت إلى تحطيم الهدوء النسبى الذى شهدته البلاد ذات الأغلبية البوذية منذ اندلاع الحرب الأهلية ضد الانفصاليين قبل عشر سنوات. وأثارت التفجيرات المخاوف من عودة العنف الطائفى.

ويجرى إيواء حوالى 800 مسلم فى مدينة واحدة لم تكشف الصحيفة عن اسمها. وقال أحد أعضاء المجلس المحلى للمدينة "يجب إخراج هؤلاء الأشخاص من هذا المكان". وكتبت لافتات باللغة الإنجليزية والسنهالية "لا نريدهم.. لسنا بحاجة إلى اللاجئين الباكستانيين".

وقالت الشرطة إن اللاجئين سيتعين عليهم البقاء عدة ايام قبل أن يصبح ممكنا نقلهم بشكل أمن، وينتمى هؤلاء المسلمون إلى طائفة الأحمدية التى تواجه الاضطهاد فى باكستان وتم حظرها قانونا.