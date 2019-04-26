الثلاثاء المقبل.. جامعة قناة السويس تقوم بالكشف المبكر عن أورام الثدى مجانا

قال الدكتور طارق رحمى رئيس جامعة القناة أن الثلاثاء القادم بداخل قاعة المؤتمرات الكبرى بالجامعة في تمام الواحدة ظهرا ، تقدم الجامعة خدمة الكشف المبكرعن أورام الثدي بالمجان للعاملات فوق سن الأربعين، بإشراف المحاسب سمير النجارأمين عام الجامعة، وبالتعاون مع اللجنة العلمية بالمجلس الأعلى للثقافة، وذلك فى إطارتقديم خدمة صحية وتوعوية للطالبات والعاملات بجامعة قناة السويس.

وأشار رئيس جامعة القناة إلى أنة سوف تقام ندوة توعية على هامش فعاليات الكشف المبكر عن أورام الثدى، بعنوان" الكشف المبكر عن أورام الثدى" للطالبات بالجامعة، وتأتي في إطارالإهتمام بنشرالثقافة العلمية بين الشباب في الجامعات المصرية، ويتم التسجيل للندوة وللكشف والفحوصات بالمجان بمكتب أمين عام الجامعة المساعد هدى فرج.