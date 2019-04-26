التضامن: تقديم صرف معاشات مايو 10 أيام بمناسبة شهر رمضان

كتب مدحت وهبة

أعلنت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، صرف جميع المعاشات المستحقة عن شهر مايو المقبل، يوم الأربعاء المقبل الموافق الأول من مايو بدلاً من 10 من نفس الشهر وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، على أن يتم الصرف من خلال ماكينات الصراف الالى.

كما سيتم صرف المعاشات من جميع منافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بصندوقيها وكذلك مكاتب البريد او من خلال البنوك فى اول يوم عمل 2 مايو .

وأضافت وزيرة التضامن فى بيان اليوم، أنه سيتم تزويد ماكينات الصراف الآلى التابعة للهيئة ومكاتب البريد وكذلك البنوك بالأموال اللازمة للمواطنين لصرف مستحقاتهم، مؤكدة عدم انصراف العاملين يوم 2 مايو حتى حصول آخر مواطن موجود بمنافذ الصرف التابعة للهيئة على مستحقاته المالية، وذلك تنفيذا لسياسة الدولة للتخفيف عن عبء وكاهل المواطنين مشيرة الى ان أصحاب المعاشات لهم أولوية لدى الوزارة وأن تسهيل الخدمات المقدمة لهم على قمة اولوياتها حيث تقوم الوزارة شهريا بصرف ما يقرب من 13 مليار جنيه إلى 7.9 مليون قائم بالصرف.