التحالف العربى ينفى ادعاءات تجنيد أطفال فى صفوفه باليمن

الرياض أ ش أ

أكد المتحدث الرسمى باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية فى اليمن" العقيد الركن تركى المالكى،التزام قيادة القوات المشتركة للتحالف بتطبيق القانون الدولى الإنسانى وقواعده العرفية حيال انضمام القوات المسلحة لأى دولة ضمن القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية فى اليمن، من خلال تطبيق سلسلة من الإجراءات الدقيقة وتسجيل البيانات الحيوية للمقاتلين ومراجعتها باستمرار والتأكد من استيفاء المعايير القانونية والعملياتية باعتبارها جوهر احترام تطبيق القانون الدولى الإنسانى وقواعده العرفية.

وقال المالكى - فى بيان بثته وكالة الأنباء السعودية اليوم الجمعة،إن قيادة القوات المشتركة تأخذ كافة ما يرد من ادعاءات حول مشاركة مقاتلين دون السن القانونى ضمن أيا من أعضاء التحالف على محمل الجد وتجرى التحقيقات فيما قد يصح منها وفقاً لالتزاماتها القانونية الواردة فى القانون الدولى الإنسانى والاتفاقيات ذات العلاقة الخاصة بالأطفال؛ والتحالف يمنع مشاركة من هم دون سن الثامنة عشر من كافة الدول الأعضاء.

وذكر فى الوقت نفسه بجهود التحالف فى إعادة الأطفال المجندين من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران والذى وصل عددهم لـ ( 120 ) مجنّدا وكذلك جهود إعادة تأهيلهم ببرنامج تأهيل الأطفال المجندين والمتأثرين بالحرب بمدينة مأرب بالشراكة مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وحرصاً من قيادة القوات المشتركة على حماية الأطفال فى اليمن فقد عقدت اتفاقية شراكة مع الأمم المتحدة لتعزيز حماية الأطفال فى مناطق النزاع المسلح باليمن من خلال إنشاء وحدة حماية الأطفال بقيادة القوات المشتركة للتحالف، فى الوقت الذى تثبت فيه التقارير الأممية وتقارير المنظمات الحقوقية تجنيد المليشيا الحوثية الإرهابية لأكثر من 23 ألف طفل يمنى ما يعد جريمة حرب وفق القانون الدولى الإنساني.