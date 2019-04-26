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"التجارى الدولى" تتصدر ترتيب شركات السمسرة بالبورصة خلال الأسبوع الماضى

الجمعة، 26 أبريل 2019 07:57 م
"التجارى الدولى" تتصدر ترتيب شركات السمسرة بالبورصة خلال الأسبوع الماضى البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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تصدرت شركة التجارى الدولى للسمسرة فى الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل خلال الأسبوع الماضى، بإجمالى قيمة تداول بلغت 431.5 مليون جنيه، بحصة سوقية بلغت 16.8%، وجاءت المجموعة المالية للسمسرة فى الأوراق المالية فى المركز الثانى بإجمالى قيمة تداول بلغت 283.1 مليون جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 11%.
  
وحلت شركة إيجى تريند لتداول الأوراق المالية فى المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 202 مليون جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 7.9%، وفى المركز الرابع تأتى شركة اتش.اس.بى.سى سيكوريتيز إيجيبت بقيمة تداول بلغت 194.3 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 7.6%، وفى المركز الخامس شركة هيرميس للوساطة فى الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 183.4 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 7.1%.
 
وجاء فى المركز السادس شركة سيجما لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 176.8 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 6.9%، بايونيرز لتداول الأوراق المالية فى المركز السابع بقيمة تداول 142.9 مليون جنيه بنسبة 5.6%، وحل فى المركز الثامن شركة بلتون لتداول الأوراق المالية بقيمة 133.3 مليون جنيه بنسبة 5.2%.
 
وحلت فى المركزين التاسع والعاشر شركتا اتش سى لتداول الأوراق المالية، نعيم للوساطة فى الأوراق المالية، بقيمة تداول 131.8 مليون جنيه، و 109.7 مليون جنيه جنيه، بنسبة 5.1%، 4.3% على التوالى، جاء ذلك وفقا للتقرير الأسبوعى للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.
 
يذكر أن جلسات البورصة المصرية، اقتصرت على 4 جلسات فقط، وذلك بسبب عطلة اليوم الخميس بمناسبة عيد تحرير سيناء.
 

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