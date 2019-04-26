التايمز تصف جو بايدن بالمنافس الأشرس.. وتؤكد: فريق ترامب الانتخابى يخشاه

كتبت ريم عبد الحميد

علقت صحيفة "التايمز" البريطانية على إعلان نائب الرئيس الأمريكى السابق، جو بايدن، ترشحه لانتخابات الرئاسة 2020، وقالت إن بايدن هو أكثر منافس يمكن أن يخشاه فريق الرئيس دونالد ترامب.

وتقول الصحيفة إنه على الرغم من أن بايدن قد أجل دخول السباق، إلا أنه يخطط لحملة نشيطة، ولديه مزيد من الوقت لفعل هذا أكثر من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين الذين ينافسونه على نيل ترشيح الحزب الديمقراطى.

جمع فريق بايدن بيانات تتضمن أرقاما معبرة. وعندما سئل الناخبون الديمقراطيون عما إذا كانوا يريدون مرشحا يهزم ترامب أم مرشحا قويا فى القضايا والإيديولوجية، اختاروا هزيمة ترامب بنسبة 55%، وهو ما عبر عنه بايدن فى رسالته التى أعلن فيها ترشحه أمس الخميس، حيث وصف بايدن فى الفيديو سباق 2020 بأنه معركة من أجل روح أمريكا، وأضاف أن القيم الأساسية لهذا البلد ووضعه فى العالم وديمقراطيته وكل شىء صنع أمريكا أصبح على المحك، وهذا هو السبب الذى جعله يعلن ترشحه فى انتخابات الرئاسة الأمريكية.

وتقول تايمز إنه على الرغم من أن السباق الديمقراطى مزدحم يضم 20 مرشحا، فإنه يتجه على الأرجح إلى منافسة بين ثلاثة أو أربعة اشخاص. ويتفوق بايدن على منافسين أقوياء مثل السناتور كامالا هاريس.