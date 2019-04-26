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البابا تواضروس يترأس قداس القيامة غدا بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية

الجمعة، 26 أبريل 2019 09:54 م
البابا تواضروس يترأس قداس القيامة غدا بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية قداسة البابا تواضروس
سارة علام
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يترأس البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية غدا، السبت قداس عيد القيامة المجيد وذلك فى التاسعة مساءا بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية
 
فيما احتفل ملايين الأقباط بظهور النور المقدس من كنيسة القيامة بالقدس صباح سبت النور حيث شهده آلاف الزوار الذين قدموا من كافة أنحاء العالم لرحلة التقديس
 
فى نفس السياق، يحتفل الدكتور منير حنا مطران الكنيسة الأسقفية بمصر وشمال أفريقيا بالعيد فى كنيسة جميع القديسين بالزمالك فى التاسعة مساءا أيضا.
 

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