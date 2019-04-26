الإمبراطور اليابانى يقوم بآخر مهامة خارج القصر قبل التنازل عن العرش

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شهد الإمبراطور اليابانى أكيهيتو حفل توزيع جوائز ميدورى لأولئك الذين قدموا مساهمات كبيرة فى التشجير والبحث فى المساحات الخضراء فى طوكيو فى آخر مهامه الرسمية خارج القصر الإمبراطورى قبل تنازله عن منصبه الأسبوع المقبل.

وظهر أكيهيتو فى الحفل الذى نظم فى مكتب مجلس الوزراء، اليوم الجمعة، وفق ما نقلته وكالة أنباء كيودو اليابانية.



وسيتنحى الإمبراطور البالغ من العمر 85 عامًا، والذى حكم منذ يناير 1989، يوم الثلاثاء المقبل 30 أبريل باعتباره أول امبراطور يابانى يقوم بذلك منذ حوالى قرنين.. وسيتولى مكانه ابنه الأكبر ولى العهد ناروهيتو، 59 عاما ، فى اليوم التالي.



وسيكون الواجب الرسمى الأخير للإمبراطور هو حفل التنازل فى قاعة الدولة فى القصر الإمبراطورى فى اليوم الأخير من شهر أبريل، ومن المتوقع أن يلقى خطابه الأخير فى ذلك الوقت.. وبعد التقاعد، لن يشارك الإمبراطور فى أى مهام رسمية.