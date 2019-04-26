video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 26 أبريل 2019 04:36 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

فى يناير 2019...

الإحصاء: 8.6 مليار جنيه إيداعات المصريين بـ"البريد" خلال 30 يوما

الجمعة، 26 أبريل 2019 04:00 ص
الإحصاء: 8.6 مليار جنيه إيداعات المصريين بـ"البريد" خلال 30 يوما عصام الصغير رئيس هيئة البريد المصرى
كتبت- هبة حسام
إضافة تعليق

بلغت قيمة إيداعات المصريين فى صندوق التوفير "البريد" خلال شهر يناير من العام الجارى 8.6 مليار جنيه، مقابل 8.7 مليار جنيه فى الشهر المماثل له من العام الماضى يناير 2018، بتراجع طفيف بلغت نسبته 1.1%.

وبحسب تقرير إحصائى حديث صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، خلال شهر أبريل الجارى، بلغ عدد عمليات الإيداع التى تمت لقيمة الإيداعات المذكورة، مليون عملية، ومثلها لعمليات السحب، والتى سُحب من خلالها 7.4 مليار جنيه، فى يناير 2019.

تراجعت قيمة المسحوبات من هيئة البريد خلال شهر يناير الماضى، مقارنة بمثيله من عام 2018، بنسبة قدرها 14.9%، وذلك بعد أن سجلت 8.7 مليار جنيه فى يناير 2018، مقارنة بـ 7.4 مليار جنيه فى يناير 2019، كما هو مذكور عالياً.

من الجدير بالذكر أن عدد المواطنين الذين يخدمهم البريد المصرى على مستوى الجمهورية، يبلغ حوالى 24 مليون مواطن، فيما تصل أعداد مكاتب البريد بالدولة لنحو 4800 مكتب، يعمل بهم حوالى 50 ألف موظف.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

شاهد..10 طوابع تذكارية لهيئة البريد تخلد ذكرى تحرير سيناء

البريد المصرى

ايداعات البريد

ايداعات المصريين بالبريد

اخبار الاقتصاد

جهاز الاحصاء




لا تفوتك
بعد نفاذ التعديلات الدستورية.. تعرف على 5 مهام أساسية لمجلس الشيوخ المرتقب

بعد نفاذ التعديلات الدستورية.. تعرف على 5 مهام أساسية لمجلس الشيوخ المرتقب

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

شاهد قبلة على جبر لعروسه بعد "الزفة المودرن"

شاهد قبلة على جبر لعروسه بعد "الزفة المودرن"

بالتزامن مع زيارة الرئيس للصين.. 10 معلومات عن مبادرة "الحزام والطريق"

بالتزامن مع زيارة الرئيس للصين.. 10 معلومات عن مبادرة "الحزام والطريق"

منافذ "أمان" تشارك بمعرض سوبر ماركت أهلا رمضان لتوفير السلع بأسعار مخفضة

منافذ "أمان" تشارك بمعرض سوبر ماركت أهلا رمضان لتوفير السلع بأسعار مخفضة

شاهد.. "والله يا رجال" أغنية جديدة فى ذكرى تحرير سيناء

شاهد.. "والله يا رجال" أغنية جديدة فى ذكرى تحرير سيناء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة