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"الأعلى للإعلام": قرارات حاسمة ضد المتجاوزين ببرامج المقالب فى شهر رمضان

الجمعة، 26 أبريل 2019 12:27 ص
"الأعلى للإعلام": قرارات حاسمة ضد المتجاوزين ببرامج المقالب فى شهر رمضان المجلس الأعلى للإعلام - صورة أرشيفية
كتب محمد السيد
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أعلن جمال شوقى رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عن تشكيل لجنة خاصة تتولى إعداد التقارير المتعلقة بالرصد والمتابعة ورفع تقاريرها بشكل دورى  بشأن البرامج والأعمال الدرامية التى ستعرض خلال شهر رمضان الكريم .

 

 وأضاف جمال شوقى، فى تصريحات له، أنه سيتم اتخاذ قرارات حاسمة ضد المخالفين والمتجاوزين فى برامج المقالب المقرر عرضها فى شهر رمضان الكريم، متابعًا: "سنطبق لائحة الجزاءات على كافة المخالفين فى البرامج وكل ما يعرض على الشاشات خلال شهر رمضان الكريم، نتمنى ألا يكون هناك مخالفات".

 

وشدد جمال شوقى على ضرورة التزام الأعمال الدرامية بالمعايير المقترحة من لجنة الدراما بالمجلس الأعلى للإعلام، واختفاء مشاهد العنف غير المبرر فى الأعمال الدرامية، بالإضافة إلى تخليص الأعمال الدرامية من بعض السلبيات التى شاهدتها فى السنوات الماضية.


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