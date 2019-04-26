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الجمعة، 26 أبريل 2019 09:30 م
خالد صلاح
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الأسهم الأوروبية تصعد بفضل أرباح قوية للشركات ونمو يفوق التوقعات فى أمريكا

الجمعة، 26 أبريل 2019 09:15 م
الأسهم الأوروبية تصعد بفضل أرباح قوية للشركات ونمو يفوق التوقعات فى أمريكا بورصة لندن
رويترز
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أغلقت سوق الأسهم الأوروبية مرتفعة اليوم الجمعة بدعم من أرباح قوية أعلنتها بضع شركات وبيانات تظهر نموا اقتصاديا فاق التوقعات فى الولايات المتحدة فى الربع الأول من العام.
 
وأنهى المؤشر ستوكس 600 الأوروبى جلسة التداول مرتفعا 0.2 % بعد أن تراجع عن خسائر بلغت 0.9 % منى بها فى وقت سابق من الجلسة بفعل بيانات اقتصادية ضعيفة من كوريا الجنوبية وألمانيا فى وقت سابق هذا الأسبوع دقت جرس إنذار بشأن النمو العالمي.
 
ولقيت الأسهم الأوروبية دعما من نمو إيجابى للاقتصاد الأمريكى دفع المؤشر ستوكس 600 لإنهاء الأسبوع على مكاسب.
 
وبلغت مكاسب المؤشر القياسى منذ بداية أبريل أكثر من 3%، متجها نحو تمديد مكاسبه الشهرية إلى رابع شهر على التوالى.
 
وبينما ارتفعت معظم المؤشرات فى البورصات فى أوروبا، أنهى المؤشر فايننشال تايمز المثقل بشركات الطاقة فى بورصة لندن الجلسة على انخفاض متأثرا بهبوط فى أسعار الخام أضر بأسهم شركات النفط الكبرى. 
 

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