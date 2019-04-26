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اكتشاف 8 مواقع أثرية تعود لأكثر من 2000 عام شرقى الصين

الجمعة، 26 أبريل 2019 11:57 ص
اكتشاف 8 مواقع أثرية تعود لأكثر من 2000 عام شرقى الصين موقع أثرى فى الصين - أرشيفية
أ ش أ
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أعلن معهد آنهوى للتراث الثقافى فى مقاطعة آنهوى شرقى الصين اكتشاف 8 مواقع أثرية قديمة يعود تاريخها لأكثر من 2000 عام.

وقال نائب مدير المعهد قونج شى تشنج، فى تصريح اليوم الجمعة، إن المواقع الثمانية تم العثور عليها خلال عملية بناء مشروع رئيسى للحفاظ على المياه، موضحا أنها تضم أنقاض 6 مجتمعات قديمة ومجموعة مقابر ومبنى.

وأضاف تشنغ أن معظم المواقع يرجح أنها بنيت بين عهدى أسرة تشو الغربية وعصر الربيع والخريف (1100 قبل الميلاد - 476 قبل الميلاد)، فيما يرجع تاريخ موقع واحد فقط يقع فى سانقوانمياو إلى منتصف أسرة شيا وأواخرها (2100 قبل الميلاد - 1600 قبل الميلاد).


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