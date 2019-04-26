اعرف كيف تحمى وزارة الصحة المصريين من مخاطر الحقن غير الآمن × 5 معلومات

كتب وليد عبد السلام

تبذل وزارة الصحة والسكان مجهودًا كبيرًا لمنع نقل العدوى فى المستشفيات خاصة عن طريق الحقن غير الأمن، ما جعلها تتخذر قرارًا باستخدام السرنجات أحادية الاستخدام خاصة فى التطعيمات ما يعود بالنفع على مكافحة نقل العدوى.

"اليوم السابع" يستعرض تفاصيل آليات وزارة الصحة لمنع نقل العدوى عن طريق الحقن غير الآمن فى النقاط التالية:

1- استخدام السرنجات أحادية الاستخدام داخل المستشفيات.

2- تم تعميم استخدام السرنجات ذاتية التدمير بداية من 2020.

3- منع استخدام السرنجات العادية الـ 10سم أو أقل منعًا باتًا مع تطبيق الحقن بالسرنجات ذاتية التدمير.

4- تستهدف مبادرة استخدام الحقن الأمن الحفاظ على مكتسبات القضاء على فيروس سي ضمن مبادرة "100 مليون صحة" ولمنع انتشار أى أمراض معدية.

5- احتياج مصر من السرنجات ذاتية التدمير يبلغ حوالى 2 مليار سرنجة سنويا.