video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 26 أبريل 2019 05:33 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

اعرف كيف تحمى وزارة الصحة المصريين من مخاطر الحقن غير الآمن × 5 معلومات

الجمعة، 26 أبريل 2019 04:30 ص
اعرف كيف تحمى وزارة الصحة المصريين من مخاطر الحقن غير الآمن × 5 معلومات الحقن
كتب وليد عبد السلام
إضافة تعليق
تبذل وزارة الصحة والسكان مجهودًا كبيرًا لمنع نقل العدوى فى المستشفيات خاصة عن طريق الحقن غير الأمن، ما جعلها  تتخذر قرارًا باستخدام السرنجات أحادية الاستخدام خاصة فى التطعيمات ما يعود بالنفع على مكافحة نقل العدوى.
 
"اليوم السابع" يستعرض تفاصيل آليات وزارة الصحة لمنع نقل العدوى عن طريق الحقن غير الآمن فى النقاط التالية:
 
1- استخدام السرنجات أحادية الاستخدام داخل المستشفيات.
2- تم تعميم استخدام السرنجات ذاتية التدمير بداية من 2020.
3- منع استخدام السرنجات العادية الـ 10سم أو أقل منعًا باتًا مع تطبيق الحقن بالسرنجات ذاتية التدمير.
4- تستهدف مبادرة استخدام الحقن الأمن الحفاظ على مكتسبات القضاء على فيروس سي ضمن مبادرة "100 مليون صحة" ولمنع انتشار أى أمراض معدية.
5- احتياج مصر من السرنجات ذاتية التدمير يبلغ حوالى 2 مليار سرنجة سنويا.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

السرنجات ذاتية التدمير طوق النجاة للقضاء على الفيروسات الكبدية والإيدز.. خبراء: نسب الحقن غير الأمن 8 %.. ويؤكدون: تكرار الاستعمال وراء انتشار العدوى.. و"الصحة العالمية" تعمم السرنجة ذاتية التدمير 2020

النائب تادرس قلدس يتقدم بطلب إحاطة لوزير الصحة حول السرنجات غير الآمنة

النائب شريف الوردانى يقدم سؤالا لوزير الصحة عن مصنع السرنجات ذاتية التدمير

وزارة الصحة

السرنجات

الحقن

الحقن غير الآمن

السرنجات ذاتية التدمير




لا تفوتك
بعد نفاذ التعديلات الدستورية.. تعرف على 5 مهام أساسية لمجلس الشيوخ المرتقب

بعد نفاذ التعديلات الدستورية.. تعرف على 5 مهام أساسية لمجلس الشيوخ المرتقب

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

شاهد قبلة على جبر لعروسه بعد "الزفة المودرن"

شاهد قبلة على جبر لعروسه بعد "الزفة المودرن"

بالتزامن مع زيارة الرئيس للصين.. 10 معلومات عن مبادرة "الحزام والطريق"

بالتزامن مع زيارة الرئيس للصين.. 10 معلومات عن مبادرة "الحزام والطريق"

خطايا الجماعة الإرهابية بقبضة القانون.. اصطفاف المصريين فى الاستفتاء أصاب الإخوان بالجنون.. قانون مكافحة الإرهاب والجرائم الإلكترونية جاهز لمعاقبتهم.. وخبراء أمنيون: تغيرات فى خطة أنصارهم للهروب من العقاب

خطايا الجماعة الإرهابية بقبضة القانون.. اصطفاف المصريين فى الاستفتاء أصاب الإخوان بالجنون.. قانون مكافحة الإرهاب والجرائم الإلكترونية جاهز لمعاقبتهم.. وخبراء أمنيون: تغيرات فى خطة أنصارهم للهروب من العقاب

"فى قلب مصر".. سيناء على موعد مع تنمية متكاملة فى 2022.. ضخ استثمارات لشبه الجزيرة بقيمة 275 مليار جنيه.. 4 أنفاق تُقرب الطريق لكنوز "مدينة الفيروز".. ومشروعات تنموية تغير صحراء "أرض المعارك" من التهجير للتعمير

"فى قلب مصر".. سيناء على موعد مع تنمية متكاملة فى 2022.. ضخ استثمارات لشبه الجزيرة بقيمة 275 مليار جنيه.. 4 أنفاق تُقرب الطريق لكنوز "مدينة الفيروز".. ومشروعات تنموية تغير صحراء "أرض المعارك" من التهجير للتعمير

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة