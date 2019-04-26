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ارتفاع عدد المتهمين فى قضية "اللهم ثورة" لـ 71 متهما بعد ضم 5 جدد

الجمعة، 26 أبريل 2019 07:56 م
ارتفاع عدد المتهمين فى قضية "اللهم ثورة" لـ 71 متهما بعد ضم 5 جدد حبس - أرشيفية
كتبت أمنية الموجي
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أفادت مصادر قانونية ، أن جهات التحقيق تواصل التحقيقات فى  القضية المعروفة إعلامياً بتنظيم "اللهم ثورة"، والمتهم فيها عناصر من جماعة الإخوان الإرهابية ،  بإنشاء شبكة عبر الانترنت باسم "اللهم ثورة" لإحياء ذكرى 25 يناير خلال شهري يناير وفبراير من العام الجارى، وإحداث نوع من الفوضى داخل البلاد ، تزامنًا مع أحداث ذكرى الخامس والعشرين من يناير، وتخطيطهم لتنفيذ بعض العمليات العدائية ضد مؤسسات الدولة .

 

 وقالت المصادر ، أن عدد المتهمين بالقضية ارتفع إليّ 71 متهماً بعدما انضم 5 متهمين جدد للقضية، وأصدرت النيابة قرار بحبسهم 15 يوماً احتياطيات علي ذمة التحقيقات التي تُجرى معهم بمعرفة النيابة العامة، بالإضافة إلى 66  آخرين تم التحقيق معهم وحبسهم منذ فتح التحقيقات في القضية،  وواجهت النيابة المتهمين الجدد بالجرائم  المذكورة بمحضر التحريات الأمنية التي أعدتها الجهات المختصة بوزارة الداخلية، حول تورطهم  فى التخطيط للقيام بعمليات عدائية ضد الدولة 

وواجهت النيابة المتهمين بالأحراز المضبوطة، والتي ضمت هواتف محمولة وأجهزة كمبيوتر، وأوراق تنظيمية للدعوة لقلب نظام الحكم ، كما انتدبت لجنة لتفريغ محتوي الهواتف والحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي للتأكد منها، ومن نسبها للمتهمين، والكشف عن متهمين جدد بالخارج والداخل ومعرفة المحرضين من الخارج، ومعرفة مصادر تمويل الجهات المنظمة

وذكرت التحقيقات الأولية مع المتهمين الجدد أنهم اشتركوا مع آخرين من أعضاء  جماعة الإخوان الإرهابية، واستخدموا وسائل السوشيال ميديا المختلفة لانتقاء عناصرها الجدد، وذلك تمهيدًا للزج بهم لتنفيذ المخططات الإرهابية، التى كانت تستهدف كنائس ودور عبادة وأكمنة للشرطة فى نطاق المنطقة المركزية وبعض المحافظات.

وأشارت المصادر، الى أن النيابة  طالبت الجهات الأمنية، بإعداد تحريات تكميلية حول المتهمين والتنظيم، بعدما تبين تولى قيادة التنظيم عدد من الكوادر الإخوانية الهاربة خارج البلاد، ، حيث قاموا باستقطاب عدد من العناصر الإثارية عبر شبكة الإنترنت وبرامج التواصل الإلكتروني، وربطهم ببعض الكوادر الإخوانية، وتحريضهم على القيام بأعمال تجمهر وتظاهر مصحوبة بأعمال عنف، كما تم تقسيمهم إلى مجموعات تتولى كل مجموعة القيام بهذه التكليفات بمختلف المحافظات، وأنه تم كشف المخطط والعناصر القائمة على تنفيذه خارج البلاد وداخلها، حيث أمكن تحديد وضبط عدد من عناصر ذلك التحرك وبلغ عددهم 71 العناصر الإخوانية و وأصدرت النيابة قرارات منفردة بحبس المتهمين 15 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات .


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