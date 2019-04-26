video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 26 أبريل 2019 01:54 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

العالمى يرتفع لـ1281 دولار..

أول ارتفاع للذهب منذ بداية الأسبوع.. وعيار 21 يسجل 612 جنيها للجرام

الجمعة، 26 أبريل 2019 01:33 م
أول ارتفاع للذهب منذ بداية الأسبوع.. وعيار 21 يسجل 612 جنيها للجرام الذهب _ أرشيفية
كتب - إسلام سعيد
إضافة تعليق
سجلت أسعار الذهب اليوم الجمعة 26 أبريل، أول ارتفاع لها خلال الأسبوع الجارى، حيث ارتفع سعر جرام الذهب جنيهين لكل عيار من الأعيرة المختلفة فى سوق الصاغة.
 
ارتفاع أسعار الذهب اليوم فى مصر، جاءت نتيجة تحرك سعر أوقية الذهب عالميا من 1275 دولار إلى 1281 دولارا بزيادة بلغت نسبتها 0.41%.
 
 
وسجل الذهب اليوم لعيار 21 وهو الأكثر شعبية ورواجا فى سوق الصاغة المصرى 612 جنيها للجرام، مع توقعات بتحركات أخرى للذهب حال استمرار صعود الذهب عالميا.
 

وأصبحت أسعار الذهب اليوم فى مصر كالتالي:

عيار 18 سجل اليوم  524.75

عيار 21 سجل اليوم 612 جنيها
 
عيار 24 سجل اليوم 699.25 جنيها
 
الجنيه الذهب 4896 جنيها
 
أوقية الذهب 1281 دولار
 
 
يعتبر معدن الذهب فى مصر، من المعادن الثمينة التى يحرص المواطنين فى كافة الشرائح على اقتناؤها كملاذ استثمارى أمن وكذلك يستخدم للزينة فى حفلات الزفاف والشبكة.
 
 
سعر الذهب فى مصر ضمن الخدمات المقدمة من قبل اليوم السابع، وتشمل تحديث على مدار اليوم لأسعار الذهب، والتغيرات التى يشهدها المعدن النفيس محلياً وعالمياً.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ارتفاع أسعار الذهب عالمياً والمعدن النفيس يتجه نحو تحقيق أول مكسب أسبوعى

سعر الذهب

الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم

أسعار الذهب فى مصر

اخبار الاقتصاد

جرام الذهب

مصنعية الذهب




لا تفوتك
بعد نفاذ التعديلات الدستورية.. تعرف على 5 مهام أساسية لمجلس الشيوخ المرتقب

بعد نفاذ التعديلات الدستورية.. تعرف على 5 مهام أساسية لمجلس الشيوخ المرتقب

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

شاهد قبلة على جبر لعروسه بعد "الزفة المودرن"

شاهد قبلة على جبر لعروسه بعد "الزفة المودرن"

بالتزامن مع زيارة الرئيس للصين.. 10 معلومات عن مبادرة "الحزام والطريق"

بالتزامن مع زيارة الرئيس للصين.. 10 معلومات عن مبادرة "الحزام والطريق"

خطايا الجماعة الإرهابية بقبضة القانون.. اصطفاف المصريين فى الاستفتاء أصاب الإخوان بالجنون.. قانون مكافحة الإرهاب والجرائم الإلكترونية جاهز لمعاقبتهم.. وخبراء أمنيون: تغيرات فى خطة أنصارهم للهروب من العقاب

خطايا الجماعة الإرهابية بقبضة القانون.. اصطفاف المصريين فى الاستفتاء أصاب الإخوان بالجنون.. قانون مكافحة الإرهاب والجرائم الإلكترونية جاهز لمعاقبتهم.. وخبراء أمنيون: تغيرات فى خطة أنصارهم للهروب من العقاب

"فى قلب مصر".. سيناء على موعد مع تنمية متكاملة فى 2022.. ضخ استثمارات لشبه الجزيرة بقيمة 275 مليار جنيه.. 4 أنفاق تُقرب الطريق لكنوز "مدينة الفيروز".. ومشروعات تنموية تغير صحراء "أرض المعارك" من التهجير للتعمير

"فى قلب مصر".. سيناء على موعد مع تنمية متكاملة فى 2022.. ضخ استثمارات لشبه الجزيرة بقيمة 275 مليار جنيه.. 4 أنفاق تُقرب الطريق لكنوز "مدينة الفيروز".. ومشروعات تنموية تغير صحراء "أرض المعارك" من التهجير للتعمير

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة