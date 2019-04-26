أوقاف القليوبية: 49 ملتقى فكرى فى شهر رمضان و179 مسجدا للاعتكاف

وأضاف "أبو السعود" في تصريحات لـ "اليوم السابع"، أنه سيتم تكثيف الجهود الدعوية بالمدارس العلمية التي تتناول كتب التراث وشرحها في مجال الحديث النبوي، والتفسير وعلومه، والأخلاق والتصوف، إلى جانب تلقى استفسارات الصائمين وتساؤلاتهم، مشيرا إلى أن المديرية بصدد إعداد ملتقى فكرى موسع على مثال الملتقى الفكري لمسجد مولانا الإمام الحسين، مما سيكون له الأثر الكبير في نفوس المواطنين بالقليوبية، حيث يستمتعون فيه بتلاوة القرآن الكريم والمدائح النبوية، إلى جانب الندوات والمحاضرات الدينية والثقافية بشتى أنواعها.

وتابع مدير أوقاف القليوبية، أنه تم تجهيز 179 مسجد بشتى مناطق المحافظة للاعتكاف في هذا الشهر الكريم، حيث تم مراعاة سعة المكان ومدى ملاءمته للاعتكاف، والتهوية الجيدة، مع ضرورة كون المعتكفين من أهالي المنطقة وليس غريباً عنها، زيادة في أمن المعتكفين وسلامتهم، وغلق الباب أمام المنحرفين والمتربصين بأمن الوطن.

واستطرد، أنه تم إعداد 443 ساحة خلاء استعدادا لعيد الفطر المبارك، وتم امدادها بخطيب أصلي وآخر احتياطي، مع وجود عامل تابع للأوقاف للإشراف عليها، ومنع رفع لافتات وشعارات سياسية أو دينية بها، وعدم تمكين غير التابعين للأوقاف من الامساك بصوتيات الساحة لغلق الباب أمام استخدامها لغير أهدافها.