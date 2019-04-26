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أكبر اختراق لغرف الإخوان المظلمة.. غدا بـ"اليوم السابع"

الجمعة، 26 أبريل 2019 07:28 م
أكبر اختراق لغرف الإخوان المظلمة.. غدا بـ"اليوم السابع"
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تحت عنوان أكبر اختراق لغرف الإخوان المظلمة، تنشر "اليوم السابع" فى عددها المطبوع الصادر غدا السبت، أكبر اختراق لغرف الإخوان المظلمة.. 5 سنوات من حروب «حسين وعزت» تُفكّك مراكز الجماعة.. وأجيال «الحراك المسلح» تضع يدها على مفاصل التنظيم.. صراعات المال والنفوذ تفضح الخطة «حسم» و11 ألف عنصر يقودون «السوشيال ميديا».. 13 بنكا وشركة من قطر وتركيا وماليزيا وإندونيسيا تُمرّر الأموال لوحدات مواقع التواصل فى 7 دول و9 محافظات بمصر.

 

فيما يلى أهم عناوين عدد الغد من "اليوم السابع"..

 

ـ 5 سنوات من حروب «حسين وعزت» تُفكّك مراكز الجماعة.. وأجيال «الحراك المسلح» تضع يدها على مفاصل التنظيم.. أكبر اختراق لغرف الإخوان المظلمة.. صراعات المال والنفوذ تفضح الخطة «حسم» و11 ألف عنصر يقودون «السوشيال ميديا».. 13 بنكا وشركة من قطر وتركيا وماليزيا وإندونيسيا تُمرّر الأموال لوحدات مواقع التواصل فى 7 دول و 9 محافظات بمصر

 

ـ مسيلمة الكذاب.. «ضياء داود» و«عمار على حسن» و«عبدالعظيم حماد» و«بهى الدين حسن» تبرأوا من دعوة أيمن نور والإخوان المشبوهة ضد مصر

 

ـ الرئيس لمجلس الأعمال الصينى: نسعى للاستفادة من التجربة الصينية.. والمشروعات العملاقة بمصر فرص استثمارية.. السيسى صوت مصر وأفريقيا فى بكين.. الرئيس يدعو شركاء «الحزام والطريق» لدعم جهود التنمية فى القارة الأفريقية.. ويؤكد: نرحب بتدشين شراكات جديدة وتعزيز الشراكات القائمة فى إطار المبادرة.. قمة مصرية روسية على هامش المنتدى.. بوتين يقدم التهنئة للسيسى بنجاح الاستفتاء.. ويؤكد حرصه على استمرار التنسيق والتشاور مع الرئيس حول القضايا.. والسيسى: نعمل على تعميق علاقات الشراكة مع موسكو

 

ـ «التعليم»: خطة دقيقة لحماية امتحانات الثانوية العامة.. مصادر: الطباعة فى مكان سرى.. ولن يحدث تسريب هذا العام

 

ـ البرلمان يستعد لإقرار قوانين زيادة المعاشات والعلاوات منتصف مايو.. النواب: تخصيص 60 مليار جنيه بالموازنة لتطبيق الزيادات

 

ـ «بوطيب» جاهز للنجم الساحلى.. الزمالك يُحصّن «ساسى» ضد الإغراءات الخارجية بتمديد عقده

 

ـ قصة نجاح بالإسكندرية.. ماجدة اقتحمت صناعة البلاستيك بدعم "المشروعات الصغيرة"

 

ـ تمركزات وبوابات إلكترونية بالكنائس.. انتشار أمنى بجميع مديريات الأمن لتأمين الاحتفال بعيد القيامة

 

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السيسي

الصين

الجماعة الارهابية

الاخوان

ايمن نور

روسيا

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