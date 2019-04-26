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أفغانستان: تحرير 53 شخصا من سجن لطالبان فى إقليم "زابل" جنوبى البلاد

الجمعة، 26 أبريل 2019 10:08 ص
أفغانستان: تحرير 53 شخصا من سجن لطالبان فى إقليم "زابل" جنوبى البلاد قوات الجيش الأفغانى
أ ش أ
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أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية تحرير 53 شخصا على الأقل من أحد السجون التابعة لحركة طالبان فى إقليم "زابل"، جنوبى البلاد.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية نصرت رحيمى - وفقا لما أوردته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية - إن العملية تم تنفيذها من قبل القوات الخاصة فى منطقة (دايشوبان) بالإقليم، مشيرًا إلى أنه قُتل ما لا يقل عن 8 مسلحين خلال عملية إنقاذ الرهائن.

وأضاف المتحدث الأفغانى أن 4 من القادة العسكريين التابعين للجيش الأفغانى و4 جنود اَخرين كانوا من بين الرهائن.


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