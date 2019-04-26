video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 26 أبريل 2019 12:19 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أسعار العملات اليوم الجمعة 26-4-2019

الجمعة، 26 أبريل 2019 12:08 م
أسعار العملات اليوم الجمعة 26-4-2019 الدولار
كتب هانى الحوتى
إضافة تعليق
استقرت أسعار العملات اليوم الجمعة 26-4-2019، أخر أيام الأسبوع، طبقاً لأسعار إغلاق أمس الخميس، وذلك بسبب عدم وجود تعاملات خلال العطلة الرسمية يومى الجمعة والسبت. 
 
ومن العملات التى استقرت أمام الجنيه المصرى اليوم الجمعة، الدولار الأمريكى، والذى استقر سعره عند سعر ختام تعاملات أمس، والذى بلغ 17.12 جنيه للشراء، و 17.22 جنيه للبيع على مستوى عدد كبير من البنوك العاملة فى السوق المصرفى المصرى، كما استقر سعر الريال السعودى عند 4.56 جنيه للشراء، و 4.59 جنيه للبيع. 
  
ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم آخر أيام الأسبوع، اليوم الجمعة، والتى جاءت كالتالى:
 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

17.12 جنيه للشراء
17.22 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

17.12 جنيه للشراء
17.22 جنيه للبيع
 
  

سعر الدولار فى بنك مصر

17.12  جنيه للشراء
17.22  جنيه للبيع
 
 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

17.12 جنيه للشراء
17.22 جنيه للبيع
  

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

17.15 جنيه للشراء
 
17.23 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

17.10 جنيه للشراء
17.20 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

17.20  جنيه للشراء
17.22  جنيه للبيع
 

سعر الدولار فى بنك عودة

17.12 جنيه للشراء
17.22 جنيه للبيع

سعر اليورو الأوروبى اليوم

استقر سعر اليورو اليوم أمام الجنيه اليوم، مقارنة بختام تعاملات أمس، ووفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 19.03 للشراء، 19.22 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

استقر سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى اليوم، مقارنة بختام تعاملات أمس، ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ "الاسترلينى" سعره 22.02 جنيه للشراء، و 22.24 جنيه للبيع.
  

سعر الريال السعودى اليوم

استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، عند سعر إغلاق الأمس بمختلف البنوك، وطبقا لآخر بيانات البنك الأهلى، سجل سعر الريال 4.56 جنيه للشراء، و 4.59 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

استقر سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، وطبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، سجل سعره، 56.22 جنيه للشراء، 56.62 جنيها للبيع.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أسعار العملات اليوم الجمعة 19-4-2019

اسعار العملات

اسعار العملات اليوم

سعر الدولار

سعر الدينار الكويتى

سعر الريال السعودى

سعر الجنيه الاسترلينى




لا تفوتك
بعد نفاذ التعديلات الدستورية.. تعرف على 5 مهام أساسية لمجلس الشيوخ المرتقب

بعد نفاذ التعديلات الدستورية.. تعرف على 5 مهام أساسية لمجلس الشيوخ المرتقب

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

شاهد قبلة على جبر لعروسه بعد "الزفة المودرن"

شاهد قبلة على جبر لعروسه بعد "الزفة المودرن"

بالتزامن مع زيارة الرئيس للصين.. 10 معلومات عن مبادرة "الحزام والطريق"

بالتزامن مع زيارة الرئيس للصين.. 10 معلومات عن مبادرة "الحزام والطريق"

خطايا الجماعة الإرهابية بقبضة القانون.. اصطفاف المصريين فى الاستفتاء أصاب الإخوان بالجنون.. قانون مكافحة الإرهاب والجرائم الإلكترونية جاهز لمعاقبتهم.. وخبراء أمنيون: تغيرات فى خطة أنصارهم للهروب من العقاب

خطايا الجماعة الإرهابية بقبضة القانون.. اصطفاف المصريين فى الاستفتاء أصاب الإخوان بالجنون.. قانون مكافحة الإرهاب والجرائم الإلكترونية جاهز لمعاقبتهم.. وخبراء أمنيون: تغيرات فى خطة أنصارهم للهروب من العقاب

"فى قلب مصر".. سيناء على موعد مع تنمية متكاملة فى 2022.. ضخ استثمارات لشبه الجزيرة بقيمة 275 مليار جنيه.. 4 أنفاق تُقرب الطريق لكنوز "مدينة الفيروز".. ومشروعات تنموية تغير صحراء "أرض المعارك" من التهجير للتعمير

"فى قلب مصر".. سيناء على موعد مع تنمية متكاملة فى 2022.. ضخ استثمارات لشبه الجزيرة بقيمة 275 مليار جنيه.. 4 أنفاق تُقرب الطريق لكنوز "مدينة الفيروز".. ومشروعات تنموية تغير صحراء "أرض المعارك" من التهجير للتعمير

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة