أسعار السمك اليوم الجمعة 26-4-2019 بسوق العبور

كتب هانى الحوتى

استقرت أسعار السمك اليوم الجمعة 26-4-2019، طبقا لآخر تحديث لموقع سوق العبور، حيث بلغ سعر السمك البلطى ما بين 34 – 37 جنيه للكيلو، بحسب النوع والحجم.

وتراوح سعر السمك الفيليه البلطى ما بين 30 - 90 جنيها للكيلو، وقشر البياض ما بين 50-60 جنيها، وبلغ سعر سمك القراميط شيلان من 10 - 20 جنيها، وسعر سمك الثعابين من 40 - 140 جنيها، وبلغ سعر سمك المكرونة الخليجى ما بين 37 - 43 جنيها للكيلو، وسمك المكرونة السويسى يصل ما بين 59 – 65 جنيها للكيلو، وبلغ سعر سمك المكرونة المجمد الأكثر تداولا ما بين 19 - 25 جنيها للكيلو.

وبلغ سعر السبيط من 90 – 170 جنيها، وسجل سعر الكابوريا من 30 - 130 جنيها، وبلغ سعر الجمبرى الجامبو بين 350 - 420 جنيها، فى حين يتراوح سعر الجمبرى رقم 1 ما بين 375 - 425 جنيها، وبلغ سعر البورى 43 - 47 جنيها، ويصل سعر سمك المرجان من 37- 43 جنيها، والبربون 1 بلغ من 34 - 40 جنيها.