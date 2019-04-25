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74 مليار جنيه نفقات الحكومة بمشروع الموازنة العامة.. تعرف على التفاصيل

الخميس، 25 أبريل 2019 07:00 ص
74 مليار جنيه نفقات الحكومة بمشروع الموازنة العامة.. تعرف على التفاصيل مجلس النواب
كتبت إيمان على
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كشف البيان المالى لمشروع الموازنة العامة 2019 / 2020، والذى تم إحالته للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب تمهيدًا لمناقشته فى اللجان النوعية، أن المصروفات المخصصة لصالح شراء السلع والخدمات بالحكومة وصلت نحو 74 مليارا و923 مليون جنيه فى الموازنة، والتى تمثل المتطلبات التى تنفقها الحكومة سنويا.

ويرصد "اليوم السابع" أبرز ما جاء فى هذا البند لصالح نفقات الدولاب الحكومى:

- تأتى هذه القيمة بزيادة 14 مليارا و799 مليون جنيه عن العام المالى الحالى، والتى كانت تصل لـ60 مليار جنيه بالعام الحالى.

- تمثل الـ74 مليارا و923 مليون نسبة 24,6% من إجمالى مصروفات إنفاق الحكومة للعام الجديد.

- تصل قيمة شراء الأدوية للمستشفيات الحكومية إلى 9 مليارات جنيه بنسبة 12,2% من إجمالى مصروفات إنفاق الحكومة.

- قيمة الإنفاق على شراء الأغذية للمدارس والمستشفيات جاءت بـ4,5 مليار وبنسبة تصل لـ6,1%.

- كما تقدر مصاريف الصيانة للمبانى والممتلكات لقيمة 12 مليار بنسبة 16,1% من إجمالى المصروفات.

- فيما تأتى قيمة نفقات الإنارة بالقطاعات الحكومية لتصل لـ6,1 مليار بنسبة 8,1%.

- ووصلت نفقات النقل والانتقالات لـ4 مليار بنسبة 5,4% من إجمالى مصروفات الحكومة.

- فيما جاءت النفقات لصالح قطع الغيار والمهمات لتكون 2,6 مليار بنسبة تصل لـ3,5%.

- ستنفق الحكومة مبلغ 883 ملايين جنيه كنفقات مياه فى المنشآت الحكومية.

- وتشمل مصاريف الطباعة والتى تتضمن طباعة الكتاب المدرسى لتكون بقيمة 3,4 مليار جنيه .

- كما جاءت قيمة الوقود المستخدم للقوى المحركة للتشغيل بقيمة 3,6 مليار جنيه.


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