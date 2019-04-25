60% انخفاضا فى الطاقة الإنتاجية لمصانع السيراميك لتسجل 240 مليون متر

كتب – إسلام سعيد

كشف شريف عفيفى رئيس شعبة السيراميك فى اتحاد الصناعات، انخفاض الطاقة الإنتاجية لمصانع القطاع بنسبة تصل إلى 60 %، مشيرا إلى أن الطاقة الإنتاجية تراجعت من 400 مليون متر سنويا عام 2014 إلى 240 مليون متر حاليا.

وأضاف عفيفى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن أسباب هذا الانخفاض فى الطاقة الإنتاجية هو تحرك سعر الغاز وتصنيف القطاع على أنه ضمن القطاعات الأكثر استهلاكا للطاقة بدءا من 2014 وترتب على ذلك رفع سعر المليون وحدة من 3 دولار إلى 7 دولار.

وأشار إلى أن سعر المليون وحدة حرارية من الغاز بعد تحرير سعر فى نوفمبر 2016 ارتفع من 18 جنيها إلى 126 جنيها، مشيرا إلى أن استمرار انخفاض الطلب الخارجى حيث تراجع حجم صادرات مصر من السيراميك من 265 مليون دولار خلال عام 2014 إلى 122 مليون دولار خلال 2018 نتيجة زيادة التكاليف الإنتاجية وهوما يتم تحميله للمنتج النهائى ومن ثم فقدنا ميزة تنافسية فى الأسواق الخارجية.

وكشف شريف عفيفى، تراجع الطلب المحلى على السيراميك بنسبة 30 – 40 % نتيجة الزيادة الكبيرة فى سعر المنتجات، والتى كان سببها الرئيسى ارتفاع سعر الغاز والطاقة بصفة عامة.

وأوضح عفيفى أن قرابة 33 متعثر حاليا وهناك مصنعين توقفا عن الإنتاج كليا نتيجة تعثرها، مشيرا إلى أنه تم إرسال مذكرة لرئيس الوزراء ووزير الصناعة بخصوص هذه المشكلات وتضرر القطاع.

وكشف رئيس شعبة السيراميك، أنه تم الاجتماع مع المهندس مجدى غازى رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وقرر إجراء دراسة حول تأثير تكاليف الغاز على مصانع السيراميك وإرسالها إلى مجلس الوزراء.