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6.5 مليون طن انتاج مصر من البترول والغاز الطبيعى فبراير الماضى

الخميس، 25 أبريل 2019 05:00 ص
6.5 مليون طن انتاج مصر من البترول والغاز الطبيعى فبراير الماضى نفط "ارشيفية "
كتبت :مروة الغول
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كشف تقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن  حجم إنتاج مصر من البترول والغاز الطبيعي بلغ 6.508 مليون طن خلال شهر فبراير الماضي ، مقارنه بجحم إنتاج بلغ 5.745 مليون طن للبترول والغاز الطبيعج  خلال نفس الشهر من العام 2018 .

 

كما كشف تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن حجم الاستهلاك المحلي من البترول والغاز بلغ 5.677 مليون طن خلال شهر فبراير الماضى مقارنه بحجم استهلاك بلغ 5.931 مليون طن للبترول والغاز الطبيعى خلال شهر فبراير من العام 2018 .

 

وأضاف التقرير الذى حصلت "اليوم السابع "على نسخة منها، ارتفاع انتاج مصر من الغاز الطبيعى حيث بلغ 3.962 مليون طن خلال شهر فبراير الماضى مقارنة بـ 3.191 مليون طن خلال شهر فبراير من العام 2018.

 

وأشار تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن حجم انتاج مصر من الزيت الخام والمتكثفات والبوتاجاز قد بلغ 2.546 مليون طن  خلال شهر فبراير الماضي مقارنة بـ 2.682 مليون طن من الزيت الخام والمتكثفات والبوتاجاز  خلال شهر فبراير 2018 .

 

كما أشار التقرير،إلى ارتفاع  الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي ،حيث بلغ  الاستهلاك خلال شهر فبراير 2019 3.312 مليون طن مقابل 3.249 مليون طن خلال شهر فبراير من العام 2018، وشهد معدلات استهلاك المواد البترولية الأخرى انخفاضا طفيفا حيث بلغ معدل الاستهلاك خلال شهر فبراير من العام الحالي 2.365 مليون طن مقابل معدل استهلاك بلغ 2.682 مليون طن خلال شهر فبراير من العام الماضى.

 

 


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البترول والغاز الطبيعي

انتاج مصر من البترول والغاز الطبيعي

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المتكثفات والبوتاجاز

حجم الاستهلاك المحلي من البترول والغاز




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