14 وحدة محلية و11 مركز تكنولوجى بالمنوفية يتقدمون لجائزة التميز الحكومى

أجرى فريق عمل وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى الخاص بجائزة التميز الحكومى برئاسة محمد سامى مستشار وزارة التخطيط والمشرف على جائزة مصر للتميز الحكومى، جولته للتعريف بالجائزة وأهدافها ومتابعة الجهات المرشحة لها خلال جولته فى محافظة المنوفية، حيث بدأ الفريق جولته بالمحافظة بزيارة جامعة المنوفية ليلتقى أحمد سامى المشرف على جائزة مصر للتميز الحكومى بالدكتور أحمد فرج القاصد نائب رئيس جامعة المنوفية للدراسات العليا والبحوث أكرم عبد الدايم أمين عام الجامعة.

وأشار محمد سامى إلى ضرورة تقديم ملفات جميع كليات الجامعة البالغ عددها 18 كلية والمشاركة للحصول على الجائزة على وجه السرعة، كما أكد على ضرورة تنظيم مزيد من ورش العمل التى تسهم فى نشر الوعى حول جائزة التميز الحكومى ودورها فى تحفيز ودعم التنافسية المؤسسية، متابعاً أنه تم عمل ورش عمل وتدريب لحوالى ٨٣ فرد مشيراً إلى أهمية تلك الورش فى توعية العاملين بأهمية تلك الجائزة للمؤسسة بشكل عام وأفراد المؤسسة بشكل خاص، كما اتجه فريق وزارة التخطيط كذلك ليلتقى باللواء سعيد محمد محمد عباس محافظ المنوفيه والدكتور أيمن مختار السكرتير العام.

وأكد محمد سامى خلال اللقاء على أهمية ترسيخ مبادئ وقيم التميز على مستوى الجهاز الادارى للدولة إلى جانب ترسيخ مبادئ وقيم التميز على مستوى الجهاز الادارى للدولة، مشيراً إلى ضرورة نشر الوعى الكامل حول الجائزة لدى كافة أفراد ومؤسسات الدولة، مشيراً إلى أن كافة معايير الجائزة تتسم بالنزاهة والشفافية كما تهدف إلى تحقيق الرؤية وتشجيع الابتكار وتوفير الممكنات.

وأشار "سامى" إلى قيام ١٤ وحدة محلية و١١ مركز تكنولوجى بالتقدم للحصول على الجائزة على مستوى المؤسسات فضلاً عن تقدم ١٦ مديرى ادارات و5 مديرى عموم ورئيس قطاع ورئيس ادارة مركزية مؤكداً على أهمية ورش العمل ودورها الفعال فى تحفيز الأفراد على التقدم والحرص على التطوير سعياً إلى الحصول على الجائزة.

ويشار إلى أن فريق جائزة التميز الحكومى الممثل لوزارة التخطيط كان قد استهل جولته للتعريف بالجائرة بمحافظتى بنى سويف والغربية ليتجه بعدها إلى محافظتى الإسكندرية والقليوبية ثم إلى القاهرة فى زيارة لجامعة عين شمس.