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وكيل صحة الأقصر يعلن تفاصيل إستعدادات اعياد القيامة وشم النسيم.. تعرف عليها

الخميس، 25 أبريل 2019 07:34 م
وكيل صحة الأقصر يعلن تفاصيل إستعدادات اعياد القيامة وشم النسيم.. تعرف عليها الدكتور السيد أحمد عبد الجواد وكيل صحة الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى
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أعلن الدكتور السيد أحمد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، عن رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مستشفيات المحافظة والإدارات والوحدات الصحية بمناسبة عيد تحرير سيناء وأعياد الربيع والقيامة.

 

وأضاف وكيل وزارة الصحة ، أنه تم إلغاء جميع الاجازات للأطباء وطاقم التمريض وتوفير الأمصال والمحاليل وأدوية الطوارئ، وتم التأكد من جاهزية مرفق  الإسعاف وفرق الانتشار السريع.

 

وتابع أنه تم تشكيل فرق تفتيش علي جميع مستشفيات المحافظة للتأكد من توافر المستلزمات والادويه والخدمات علي مدار فترات الاحتفالات والأعياد، وكذلك تشكيل غرفة طوارئ بالمديرية للمتابعة علي مدار الساعة، كما أعطى التعليمات لإدارة الطب الوقائى وفرق تفتيش الأغذيه بتكثيف الحملات المرورية الصحية على المنشآت الغذائية نظراً لقرب أعياد القيامة وشم النسيم.

 

 


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