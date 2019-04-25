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الخميس، 25 أبريل 2019 03:45 م
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وصول 20 طرد معدات بوزن 395 طنا لميناء سفاجا

الخميس، 25 أبريل 2019 03:39 م
وصول 20 طرد معدات بوزن 395 طنا لميناء سفاجا وصول المعدات
البحر الأحمر - عماد عرفة
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استقبل ميناء سفاجا السفينة BBC CAPE وعلى متنها 20 طرد معدات ومهيئات بوزن 395 طنا قادمة من الإمارات لصالح شركة أسيوط لتكرير البترول. 
 
تم اتخاذ ما يلزم من إجراءات التجهيز الفنى والإجرائى وتم شحنها على 20 لوبد وتحديد مسار لخروج الطرود من داخل الميناء حتى خروجها من البوابات المخصصة لخروج المهيئات بالتنسيق مع الشرطة والجمارك بالميناء.
 
وشدد اللواء بحرى أيمن صالح رئيس الهيئة على مدير الميناء بضرورة التنسيق مع أعضاء المجتمع المينائى ومجلس مدينة سفاجا وإدارة المرور بالمدينة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وفتح مسارات معينة لخروج الطرود والتنسيق حتى وصولها للشركة، وذلك لتسهيل عملية الخروج من الميناء وحفاظا على البنية التحتية.
 
 
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