وزير دفاع سريلانكا يستقيل فى أعقاب تفجيرات عيد القيامة

قال وزير دفاع سريلانكا هيماسيري فرناندو لرويترز اليوم الخميس إنه استقال من منصبه، متحملا المسؤولية عن التفجيرات الانتحارية التي وقعت يوم الأحد في عيد القيامة.

وأضاف أنه لم يخفق في شيء لكنه يتحمل مسؤولية إخفاقات بعض المؤسسات التي كان يرأسها بصفته وزيرا للدفاع.

وذكر أن الأجهزة الأمنية كانت تستجيب على نحو فعال لمعلومات مخابرات لديها عن احتمال وقوع الهجمات قبل حدوثها.

وتابع قائلا "كنا نعمل على ذلك. كل هذه الأجهزة كانت تعمل على ذلك".

وأدت التفجيرات التي استهدفت كنائس وفنادق فاخرة إلى مقتل 359 شخصا على الأقل وإصابة نحو 500 آخرين.