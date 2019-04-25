وزير المالية الكويتى يستقبل بهبهانى لبحث استعدادات معرض الكويت للطيران 2020

كتب شعبان هدية

استقبل الدكتور نايف الحجرف، وزير المالية، ظهر، اليوم، الخميس، رئيس اللجنة المنظمة لمعرض الكويت للطيران 2020، أحمد اسماعيل بهبهاني، حيث بحثا الاستعدادات لمعرض الكويت للطيران، والذى من المقررأن يقام فى الفترة من 15 حتى 18 يناير 2020، بمطار الكويت الدولى، برعاية الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت وبمشاركة مصر .

وتتضمن فعاليات المعرض عروضا جوية لفرق عربية وأجنبية مختلفة على مدى أربعة أيام فى سماء الكويت، كما سيتضمن أنشطة متنوعة لمحبى الطيران، وستتم دعوة رؤساء هيئات الطيران المدنى فى الدول الخليجية والعربية، إضافة إلى ممثلين من الهيئات المتخصصة فى قطاع الطيران ومشاركة العديد من شركات الطيران العالمية والعربية وسلاح الجو وكبرى الشركات المتخصصة في قطاع الطيران والشركات المصنعة للطائرات ومقدمي الخدمة.

يقام المعرض بالتنسيق مع وزارة الدفاع ووزارة الداخلية والإدارة العامة للطيران المدني فى دولة الكويت، وسوف يتضمن المعرض كل ما يخص قطاع الطيران المدني والعسكري والتجاري والخاص ومستلزمات المطارات، وسوف تقدم مصانع الطائرات أحدث ما لديها من صناعات تجارية وعسكرية، وطائرات رجال الأعمال والإسعاف الجوى والمروحيات، إضافة إلى الأجهزة المتعلقة بالطيران من محركات و أجهزة ملاحة ومستلزمات المطارات المدنية والعسكرية.

وأوضح رئيس اللجنة المنظمة للمعرض أحمد بهبهاني، إن معرض الكويت للطيران 2020 يمثل إضافة مهمة تضع الكويت على الخريطة العالمية، وسيسهم في تعزيز مكانتها الإقليمية والدولية. وأكد بهبهاني في تصريح مماثل أن المعرض سيسهم بصورة مباشرة في تحريك قطاعات الخدمات والاتصالات والنقل والسياحة، وتعزيز مكانة البلاد الاقتصادية والاستثمارية، علاوة على مساهمته فى الاطلاع على آخر التطورات في مجال صناعة الطيران، لا سيما النقل الجوي والخدمات الأرضية.