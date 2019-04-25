وزارة الخارجية البريطانية تحذر من وقوع اعتداءات جديدة فى سريلانكا

كتب إبراهيم حسان- (رويترز)

نصحت بريطانيا مواطنيها بعدم السفر إلى سريلانكا إلا للضرورة عقب هجمات الأحد الماضي التي أودت بحياة 359 شخصا وقالت إن هناك احتمالا قويا أن يسعى إرهابيون لشن مزيد من الهجمات.