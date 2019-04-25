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وزارة الخارجية البريطانية تحذر من وقوع اعتداءات جديدة فى سريلانكا

الخميس، 25 أبريل 2019 05:15 م
وزارة الخارجية البريطانية تحذر من وقوع اعتداءات جديدة فى سريلانكا الاحداث فى سريلانكا
كتب إبراهيم حسان- (رويترز)
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 نصحت بريطانيا مواطنيها بعدم السفر إلى سريلانكا إلا للضرورة عقب هجمات الأحد الماضي التي أودت بحياة 359 شخصا وقالت إن هناك احتمالا قويا أن يسعى إرهابيون لشن مزيد من الهجمات.

 

وذكرت وزارة الخارجية البريطانية أن الهجمات قد تكون بلا تمييز وتشمل أماكن يتردد عليها الأجانب.

 

وقال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت "بعد الهجمات المروعة في عيد القيامة يوم الأحد، وفي ظل العملية الأمنية الجارية حاليا في سريلانكا، قررت تحديث الإخطار الموجه للمواطنين البريطانيين بعدم السفر إلى سريلانكا إلا للضرورة".

 


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