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هل يجب على الزوج تحمل مصاريف علاج زوجته ؟..تعرف على رد مركز الفتوى بالأزهر

الخميس، 25 أبريل 2019 07:00 ص
هل يجب على الزوج تحمل مصاريف علاج زوجته ؟..تعرف على رد مركز الفتوى بالأزهر دار الإفتاء المصرية - أرشيفية
كتب لؤى على
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هل يجب على الزوج تحمل مصاريف علاج زوجته ،سؤال أجاب عنه مركز الازهر العالمى للفتوى الالكترونية ،وجاء رد المركز كالآتى :
إن نفقة الزوجة من مأكل ومشرب ومسكن وملبس واجبة على زوجها في حدود استطاعته. قال تعالى: {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا .
 
 
وروى ابن ماجه في سننه (1/ 593)، وابن حبان في صحيحه (9/ 482) بسندهما عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ؟ قَالَ: «أَنْ يُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمَ، وَأَنْ يَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَى، وَلَا يَضْرِبِ الْوَجْهَ، وَلَا يُقَبِّحْ، وَلَا يَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ».
 
 
وعلاج الزوجة من جملة النفقة الواجبة على زوجها، وهذا هو الموافق لروح الشريعة وعدلها.وبناء على ما سبق؛ فعلاج الزوجة واجب على زوجها بقدر عسره ويسره.
 
 
 

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