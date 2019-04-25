هكذا تراجعت إيران عن موقف التفاوض مع أمريكا.. ظريف يدعو لصفقة تبادل سجناء

أكد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، استعداد بلاده لتبادل السجناء مع الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن بإمكانه أخذ هذه المهمة على عاتقه، فى محاولة للتخفيف من حدة التوتر والتصعيد بين البلدين بعد اعلان واشنطن انهاء تمديد اعفاءات النفط مع حلول ذكري انسحابها من الاتفاق النووى الثاني من مايو المقبل.

وأكدت الخارجية الإيرانية في بيان لها تصريحات الوزير الإيراني التي ادلى بها اليوم الأربعاء خلال حضوره فعالية في مؤسسة "Asia Society" بنيويورك، ردا على سؤال حول الموضوع "لنحاول القيام بالتبادل... أنا مستعد لفعل ذلك ولدي الصلاحيات الضرورية".

وأوضح ظريف أنه أبلغ منذ 6 أشهر ممثلي إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بجاهزية إيران للعمل على وضع اتفاق حول موضوع تبادل السجناء، لكنه لم يتلق حتى الآن أي رد على هذا المقترح.

وأضاف ظريف: "كل هؤلاء الأشخاص محتجزون في السجون الأمريكية، ونعتبر الاتهامات التي تم توجيهها إليهم باطلة. فيما تقول الولايات المتحدة إن اتهامات باطلة نسبت إلى المحتجزين في السجون الإيرانية".

وتابع وزير الخارجية الإيراني: "دعونا ألا نقوم بمناقشة هذا الأمر فلننفذ عملية التبادل. وأنا كوزير خارجية بإمكاني إنجاز هذه القضية الإنسانية".

وبينما كان طريف يدعو لصفقة في نيويورك، كان الرئيس حسن روحاني في طهران يقول في الوقت نفسه إن "المفاوضات ممكنة لكن بشرط إبداء الاحترام المتبادل ورفع الضغوط"، مؤكدا: "البعض يعتقد أن أمريكا جاهزة للمفاوضات وإيران لا تريد ذلك، الأمر ليس كذلك".