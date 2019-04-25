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نيويورك تايمز: زوجة أحد انتحاريى سريلانكا فجرت نفسها قبل القبض عليها

الخميس، 25 أبريل 2019 01:30 م
نيويورك تايمز: زوجة أحد انتحاريى سريلانكا فجرت نفسها قبل القبض عليها تفجيرات سريلانكا
كتبت: إنجى مجدى
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كشف محققون لصحيفة نيويورك تايمز إن سيدة فجرت نفسها أثناء مداهمة فيلا عائلة تاجر التوابل السريلانكى الثرى، محمد يوسف إبراهيم، حيث يشتبه أنها زوجة احد نجليه الانتحاريين اللذين نفذا هجمات عيد القيامة.

وأشارت الصحيفة الأمريكية، فى تقرير على موقعها الإلكترونى، الخميس، إلى أن من بين المفاجآت التى كشفت عنها التحقيقات تورط تلك العائلة الثرية فى الهجمات الإرهابية التى استهدفت 7 كنائس وفنادق واسفرت عن مقتل 360 شخصا وإصابة 500 آخرين.

وأوضحت أنه خلال مداهمة فيلا إبراهيم بالقرب من العاصمة كولومبو، الأحد، فجرت امرأة مشتبه بها نفسها أمام اثنين من أطفالها وقتلوا جميعًا، جنبا إلى جنب مع العديد من ضباط الشرطة الذين كانوا بالقرب منها.

وقال مسئول، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن المرأة التى قتلت نفسها وأطفالها كانت على الأرجح زوجة أحد أبناء إبراهيم، كما يعتقد أنها كانت حامل.


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