ننشر الخطة الدعوية والملتقيات الفكرية فى شهر رمضان بمساجد الإسكندرية

تنظم مديرية الأوقاف بالإسكندرية بقيادة الشيخ محمد خشبة، وكيل أوقاف الإسكندرية، خطة دعوية خلال شهر رمضان المبارك بكافة مساجد الإسكندرية، وذلك تحت إشراف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور عبدالرحمن نصار وكيل المديرية، والشيح حسن عبدالبصير مدير الدعوة بالإسكندرية.
وقال الشيخ حسن عبدالبصير مدير الدعوة بالإسكندرية لـ"اليوم السابع"، إن الخطة تشمل 49 ملتقى فكرى بالمساجد الجامعة الكبرى، بالإضافة إلى 178 اعتكافًا بمساجد جامعة بإمام معتمد شاملة 11 إدارة فرعية، و27 مسجد الصلاة بجزء كحد أدنى بتوزيع جغرافي
|
م
|
الاسبوع
|
العنوان
|
اليوم
|
1
|
الأسبوع الأول
|
رمضان شهر القران
|
1رمضان
|
2
|
معنى الصيام الحقيقى
|
2رمضان
|
3
|
الجود والكرم
|
3رمضان
|
4
|
التدرج فى الأحكام وعلاقته بالتربية
|
4رمضان
|
5
|
الدعاء والصيام
|
5رمضان
|
6
|
الأسبوع الثانى
|
شهر الصبر
|
6رمضان
|
7
|
الاستجابة لله علامة الرشد
|
7رمضان
|
8
|
الرحمة
|
8رمضان
|
9
|
قدسية العلاقة الزوجية
|
9رمضان
|
10
|
الطاعة والنصر
|
10رمضان
|
11
|
كيفية إدارة الخلاف الزوجى
|
11رمضان
|
12
|
الشرع الحنيف ومراعاة الضعف البشرى
|
12رمضان
|
13
|
الأسبوع الثالث
|
التسامح
|
13رمضان
|
14
|
حرمة المال العام
|
14رمضان
|
15
|
التيسير
|
15رمضان
|
16
|
وحدة الأمة
|
16رمضان
|
17
|
الأمانة
|
17رمضان
|
18
|
الذكر وحسن العبادة
|
18رمضان
|
19
|
الاعتكاف وسننه
|
19رمضان
|
20
|
الأسبوع الرابع
|
فضائل العشر
|
20رمضان
|
21
|
زكاة الفطر
|
21رمضان
|
22
|
الوفاء
|
22رمضان
|
23
|
التقوى
|
23رمضان
|
24
|
ليلة القدر
|
4رمضان
|
25
|
الإحسان
|
25رمضان
|
26
|
قوة الإرادة من حسن الطاعة
|
26رمضان
|
27
|
الأسبوع الخامس
|
الصدق
|
27رمضان
|
28
|
فلسفة العيد
|
28رمضان
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة