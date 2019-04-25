ننشر الخطة الدعوية والملتقيات الفكرية فى شهر رمضان بمساجد الإسكندرية

الإسكندرية – أسماء على بدر

تنظم مديرية الأوقاف بالإسكندرية بقيادة الشيخ محمد خشبة، وكيل أوقاف الإسكندرية، خطة دعوية خلال شهر رمضان المبارك بكافة مساجد الإسكندرية، وذلك تحت إشراف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور عبدالرحمن نصار وكيل المديرية، والشيح حسن عبدالبصير مدير الدعوة بالإسكندرية.

وقال الشيخ حسن عبدالبصير مدير الدعوة بالإسكندرية لـ"اليوم السابع"، إن الخطة تشمل 49 ملتقى فكرى بالمساجد الجامعة الكبرى، بالإضافة إلى 178 اعتكافًا بمساجد جامعة بإمام معتمد شاملة 11 إدارة فرعية، و27 مسجد الصلاة بجزء كحد أدنى بتوزيع جغرافي