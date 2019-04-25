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ننشر الخطة الدعوية والملتقيات الفكرية فى شهر رمضان بمساجد الإسكندرية

الخميس، 25 أبريل 2019 04:00 ص
ننشر الخطة الدعوية والملتقيات الفكرية فى شهر رمضان بمساجد الإسكندرية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
الإسكندرية – أسماء على بدر
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تنظم مديرية الأوقاف بالإسكندرية بقيادة الشيخ محمد خشبة، وكيل أوقاف الإسكندرية، خطة دعوية خلال شهر رمضان المبارك بكافة مساجد الإسكندرية، وذلك تحت إشراف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور عبدالرحمن نصار وكيل المديرية، والشيح حسن عبدالبصير مدير الدعوة بالإسكندرية.

 

وقال الشيخ حسن عبدالبصير مدير الدعوة بالإسكندرية لـ"اليوم السابع"، إن الخطة تشمل 49 ملتقى فكرى بالمساجد الجامعة الكبرى، بالإضافة إلى 178 اعتكافًا بمساجد جامعة بإمام معتمد شاملة 11 إدارة فرعية، و27 مسجد الصلاة بجزء كحد أدنى بتوزيع جغرافي

 

م

الاسبوع

العنوان

اليوم

1

 

 

الأسبوع الأول

رمضان شهر القران

1رمضان

2

معنى الصيام الحقيقى

2رمضان

3

الجود والكرم

3رمضان

4

التدرج فى الأحكام وعلاقته بالتربية

4رمضان

5

الدعاء والصيام

5رمضان

6

 

 

 

الأسبوع الثانى

 

شهر الصبر

6رمضان

7

الاستجابة لله علامة الرشد

7رمضان

8

الرحمة

8رمضان

9

قدسية العلاقة الزوجية

9رمضان

10

الطاعة والنصر

10رمضان

11

كيفية إدارة الخلاف الزوجى

11رمضان

12

الشرع الحنيف ومراعاة الضعف البشرى

12رمضان

13

 

 

 

الأسبوع الثالث

التسامح

13رمضان

14

حرمة المال العام

14رمضان

15

التيسير

15رمضان

16

وحدة الأمة

16رمضان

17

الأمانة

17رمضان

18

الذكر وحسن العبادة

18رمضان

19

الاعتكاف وسننه

19رمضان

20

 

 

 

الأسبوع الرابع

فضائل العشر

20رمضان

21

زكاة الفطر

21رمضان

22

الوفاء

22رمضان

23

التقوى

23رمضان

24

ليلة القدر

4رمضان

25

الإحسان

25رمضان

26

قوة الإرادة من حسن الطاعة

26رمضان

27

 

الأسبوع الخامس

الصدق

27رمضان

28

فلسفة العيد

28رمضان
 

 

 

 

 


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