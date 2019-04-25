video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 25 أبريل 2019 05:53 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

ناسداك يصعد لمستوى قياسى بدعم نتائج قوية وثرى إم يضغط على داو

الخميس، 25 أبريل 2019 04:59 م
ناسداك يصعد لمستوى قياسى بدعم نتائج قوية وثرى إم يضغط على داو بورصة نيويورك
رويترز
إضافة تعليق

صعد المؤشر ناسداك الأمريكى، الزاخر بأسهم شركات التكنولوجيا، إلى مستوى قياسى جديد عند الفتح اليوم، الخميس، بعد نتائج أعمال قوية من فيسبوك ومايكروسوفت، بينما ضغط سهم مجموعة ثري إم الصناعية على المؤشر داو جونز وحد من مكاسب ستاندرد آند بورز.

وكان ناسداك قد بلغ أعلى مستوياته على الإطلاق عند 8139.551 نقطة أمس الأربعاء.

وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 170.68 نقطة أو 0.64% إلى 26426.37 نقطة.

وارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 1.74 نقطة أو 0.06% إلى 2928.99 نقطة.

وزاد المؤشر ناسداك المجمع 48.84 نقطة أو 0.6% ليصل إلى 8150.85 نقطة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بورصة وول ستريت تغلق منخفضة مع انتظار المستثمرين تقارير أرباح الشركات

وول ستريت تفتح مرتفعة بعد نتائج أعمال إيجابية

بورصة وول ستريت تغلق مرتفعة مع تجاهل المستثمرين محضر اجتماع مجلس الاحتياطي

أسهم شركات التكنولوجيا

المؤشر ناسداك

فيسبوك

مايكروسوفت

المؤشر داو جونز الصناعى

المؤشر ستاندرد آند بورز




لا تفوتك
7 معلومات عن حجم الاستثمارات الصينية بمصر بمناسبة زيارة الرئيس لبكين

7 معلومات عن حجم الاستثمارات الصينية بمصر بمناسبة زيارة الرئيس لبكين

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

أحمد فتحى يقود وسط الأهلى أمام المصرى وعودة باسم علي

أحمد فتحى يقود وسط الأهلى أمام المصرى وعودة باسم علي

جهاز حماية المستهلكِ يعلن عن خدمات طوارىء خلال الأجازات

جهاز حماية المستهلكِ يعلن عن خدمات طوارىء خلال الأجازات

قائد عملية "إيلات": بذلنا دماء كثيرة للدفاع عن سيناء فى وجه الأعداء

قائد عملية "إيلات": بذلنا دماء كثيرة للدفاع عن سيناء فى وجه الأعداء

إنفوجراف.. كيف يتم حساب نسبة الأصوات الصحيحة والباطلة والمشاركة بالاستفتاء؟

إنفوجراف.. كيف يتم حساب نسبة الأصوات الصحيحة والباطلة والمشاركة بالاستفتاء؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة